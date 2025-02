Los MIR achacan que no vengan médicos a la «mala imagen» de Extremadura

Extremadura ha cerrado el peor año de su historia en la adjudicación de plazas MIR. Es la región que más vacantes de Medicina de Familia deja desiertas. No logra cubrir el 50% de su oferta (49 puestos de 98) en esta especialidad y el ... problema del relevo generacional de los facultativos se hace cada vez más grande. Las jubilaciones no paran y los médicos jóvenes que deberían llegar no se fijan en esta comunidad autónoma.

La solución parece complicada a juzgar por las razones que aportan los verdaderos protagonistas, es decir, los graduados que han elegido plaza en los últimos años. HOY ha preguntado a siete médicos internos residentes (MIR) por qué muchos huyen de Extremadura y la mayoría coincide en que se debe a la negativa percepción que se tiene de esta comunidad autónoma.

«La mala imagen de esta región que en muchas ocasiones no se corresponde con la realidad, la falta de prestigio y la sensación de que es una tierra pobre, poco desarrollada y en la que hay menos ocio, cultura y vida social que en otros puntos del país», son las principales cuestiones a las que aluden los MIR. «Extremadura es poco atractiva en general al tener ciudades más pequeñas y también influyen las malas comunicaciones», añaden.

Lo dicen tanto extremeños que han elegido plaza en esta región como los que se han decantado por irse a otras comunidades. Y ninguno de ellos pone en el primer escalón las condiciones económicas. Las diferencias salariales, dicen, no pesan tanto como para que sea la razón por la que elijan un sitio u otro.

Sin embargo, sí aluden a las condiciones laborales cuando se les pregunta por la falta de interés en la especialidad de Medicina de Familia. En ese caso se refieren a una situación que afecta a todo el país y no solo a Extremadura.

Las agendas saturadas y las labores burocráticas de atención primaria, entre las razones para no elegir Medicina de Familia

«Hay una percepción equivocada de que coger una especialidad hospitalaria es más prestigioso», dicen los MIR

Lo resumen con sobrecarga laboral, demasiadas labores burocráticas que nada tienen que ver con la Medicina, frustración por no poder atender a los pacientes el tiempo que necesitan o largas listas de espera en una atención primaria que, en ocasiones, ve a los usuarios dos semanas después de enfermar. A eso se suma que prefieren especialidades, por regla general, quirúrgicas y con posibilidades de una mayor especialización.

Nicolás Fernández MIR de Urología en Badajoz «Se sigue pensando que Extremadura es pobre y sin recursos»

Nicolás Fernández es de Castuera y cursa el MIR de Urología en el Hospital Universitario de Badajoz. En su caso tenía claro que se quería quedar en esta tierra y, de hecho, espera trabajar en ella en un futuro. Sin embargo, son muchos los que no piensan como él. «Existe un falsa concepción sobre esta comunidad, creen que aquí no hay nada y eso es fruto del desconocimiento y de no saber venderse fuera», comenta.

Considera que esta región es menos atractiva para compañeros médicos que son de otras partes del país «porque se sigue pensando que Extremadura es una comunidad pobre y sin recursos». A ello se suma que la mayoría de los MIR, jóvenes que en pocos casos pasan de los 30 años, suelen querer vivir en ciudades grandes. «En las pequeñas se vive igual de bien o mejor», apunta Nicolás.

En su caso, descartó hacer Medicina de Familia porque siempre le gustaron las especialidades quirúrgicas. Además, durante la carrera universitaria, reconoce que no le dieron mucho a conocer la atención primaria. «Tenemos una asignatura de Medicina de Familia, pero más allá de eso poca cosa», afirma.

También influye que «la gente que sale de la carrera piensa que tiene más prestigio y se trabaja mejor en un hospital que un centro de salud, pero es una especialidad igual de necesaria que las demás». Fernández también alude «a las condiciones laborales, con mucha carga de trabajo en Medicina de Familia».

Eduvigis Toro Empezará el MIR de Dermatología en Badajoz este año «Hay extremeños que se van fuera en busca de hospitales más punteros»

Eduvigis Toro es de Villafranca de los Barros y empezará a formarse en la especialidad de Dermatología en el Hospital Universitario de Badajoz a partir de mayo. Se ha posicionado entre los 300 mejores del país y ha accedido a la especialidad más deseada este año.

En su caso, barajó irse a Sevilla, pero optó finalmente por Extremadura porque quería estar cerca de su familia y ya conocía el hospital pacense. «A mí me encantaría trabajar aquí», comenta esta joven de 24 años que apunta a que «hay extremeños que se van fuera de la región en busca de hospitales más punteros».

El aspecto económico, afirma, «no es muy relevante al elegir un sitio u otro porque los salarios son similares durante los años de residencia». Sin embargo, sí considera que «influye que te tengas que ir a una zona rural y que Extremadura no esté bien comunicada para que esta región y Medicina de familia no se elija».

Ella tenía claro que quería una especialidad con una parte de consultas y otra quirúrgica. «Estuve un par de días viendo cómo funcionaba el quirófano y las consultas en el Hospital Universitario de Badajoz y se adaptaba bastante a mí. Además, en un futuro, puedo especializarme en algo más quirúrgico», comenta esta joven de 24 años que en ningún momento barajó cursar Medicina de Familia.

«Cuando hice las prácticas observé mucho trabajo burocrático y consultas telefónicas que no me llamaban la atención. Veía más de 40 pacientes al día y no me daba tiempo a atenderlos como me gustaría. Al final, eso repercute en la calidad asistencial y en la satisfacción como profesional», reconoce.

Vicente Jurado MIR de Cardiología en Sevilla «Ven a esta región con menos vida social y cultural y prefieren grandes ciudades»

Vicente Jurado es de Badajoz y en 2023 se posicionó entre los diez con mejores resultados del país en el examen MIR. Logró el puesto seis, lo que le permitía elegir la especialidad que quisiera en cualquier hospital de España. No optó ni por Medicina de Familia ni por Extremadura. Se decantó por Cardiología en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

Para Jurado, que Extremadura se posicione como una de las últimas opciones para los MIR y suelan quedar plazas libres se debe fundamentalmente a que «la gente de fuera no quiere venir a esta comunidad autónoma». La ven, dice, como «una región menos avanzada con menos vida social y más pobre que otras, así que tiran a las grandes ciudades». Apunta que hay MIR que «prefieren hacer una especialidad que les gusta menos en una ciudad que le aporta más a nivel cultural que tener que irse a un sitio más pequeño».

Indica que Extremadura se nutre principalmente de los MIR de esta tierra y para cubrir las plazas se necesita atraer médicos de otras regiones. Lo ejemplifica. «Mi hermana es médico residente en Badajoz y casi todos sus compañeros son naturales de Extremadura. Sin embargo, en Sevilla la inmensa mayoría somos de otra provincia», explica Vicente, que no descarta volver a a Badajoz cuando termine la especialidad. «Dependerá de aspectos personales y de que las condiciones laborales sean estables», afirma.

Se decantó por Cardiología porque tiene muchas subespecialidades. «Puedes ser cirujano, médico de consulta y médico dedicado a técnicas de imagen. Reúne muchos más ámbitos que otras especialidades», explica Jurado, que se llegó a plantear ser médico de familia porque es lo que más se necesita. «Es el que sostiene la sanidad en España, pero no me atraía la sobrecarga laboral y las funciones burocráticas, que es lo que los médicos odiamos, como por ejemplo actualizar recetas o las bajas administrativas. Además tienes que saber un poco de todo y lo que más me gusta es controlar mucho lo que hago aunque sea solo un ámbito pequeño y específico. Me llamaba la atención ser muy especialista de algo concreto, aunque eso implicara sacrificar gran parte del conocimiento de la Medicina».

Cree que los nuevos MIR optarían más por Medicina de Familia si le pudieran dedicar más tiempo a los pacientes. «No es ni el dinero ni las guardias, sino lo que hacen en el día a día, es decir, que vean a un número de pacientes asequibles y puedan sentir que les ayudan».

María Martínez MIR de tercer año de Medicina de Familia en Badajoz «Muchos descartan Extremadura por las malas comunicaciones»

María Martínez es pacense y MIR de tercer año de Medicina de Familia en Badajoz. En su caso lo tenía claro. Quería esa especialidad y quedarse en su tierra. Y así lo hizo. «Sabía que no lo iba a tener complicado porque Extremadura es una gran desconocida y no la suelen elegir», reconoce.

«Yo me quería quedar por estar a gusto a nivel personal», comenta María, que tiene compañeros que son de fuera y a la pregunta de por qué han acabado en Extremadura, responden literalmente: «Porque la nota no me daba para escoger otro sitio y quería hacer una especialidad determinada». Eso sí, matiza que cuando llegan lo hacen apenados y cuando se tienen que ir lo lamentan mucho porque han estado muy a gusto.

En cuanto a la elección de especialidades, indica que «hay una falsa creencia de que si coges una hospitalaria está mejor visto». Ella es una fiel defensora de Medicina de Familia, pero cree que las condiciones laborales podrían mejorar. «En una mañana llegamos a ver entre 40 y 50 pacientes, no tienes ni diez minutos para cada uno y como profesional es una agobio. Cuando he rotado por otra especialidad he visto a diez pacientes en una mañana y los médicos salen a una hora decente sin estar a la carrera toda la mañana», comenta María.

Cree que «Extremadura es una de las últimas opciones para los MIR y muchos la descartan por las malas comunicaciones». A priori, dice, «otros puntos del país tampoco son atractivos, pero al menos pueden llegar a la capital de España en AVE».

Jesús Flores MIR de Traumatología en Badajoz «Las condiciones laborales son similares, el problema es el atractivo de Extremadura»

Jesús Flores está especializándose en Traumatología en el Hospital Universitario de Badajoz. Es su segundo año y siempre tuvo claro que quería quedarse en su tierra. Eso sí, es consciente de que es una opción por la que no optan muchos MIR.

«No suelen elegir Extremadura porque hay otras zonas más atractivas y aquí hay un problema serio de comunicaciones. Hay que pensar que además de hacer una vida laboral, también quieren ocio y viajar. Ante eso, aquí estamos más aislados que en otros sitios de España», afirma este joven que está acostumbrado a hablar con otros compañeros médicos que hacen el MIR en varios puntos del país.

El aspecto económico, al igual que sus compañeros, no cree que influya al elegir un sitio u otro para especializarse. «Durante la residencia se cobra más o menos lo mismo y Extremadura no es de las regiones que menos paga. Si das un incentivo quizás atraigas a más, pero no creo que sea la solución», comenta Jesús. «Las condiciones laborales de los MIR son similares que en otras zonas de España, el problema es el atractivo de esta región», insiste.

Flores cree que «la atención primaria pasa por una situación muy complicada». Apunta a que en esa especialidad «el tema burocrático lo complica todo y hay muy poco tiempo para ver a cada paciente». Ante eso, hay «médicos que prefieren repetir el MIR a hacer Medicina de Familia en un sitio poco atractivo».

Luis Miguel Torrado Empezará el MIR de Cardiología en Badajoz este año «Hay desconocimiento en torno a esta comunidad y por eso muchos ni se la plantean como una opción»

Luis Miguel Torrado empezará Cardiología en el Hospital Universitario de Badajoz. A la hora de elegir plaza, estuvo dudando en irse a Andalucía por su cercanía con Extremadura. «Me decanté finalmente por la opción que más me convenía a nivel docente y personal», comenta este joven de 24 años.

Visitó varios hospitales para alejarse de los «prejuicios» que giran en torno a algunas regiones como la extremeña para formarse como médico interno residente. «Hay bastante desconocimiento en torno a Extremadura y al sistema sanitario de esta comunidad. Por eso muchos ni se la plantean como una opción. En esta tierra hay unidades hospitalarias y de Medicina de Familia muy buenas y con grandes profesionales», afirma.

«El Hospital Universitario de Badajoz, que es en el que me formaré, no tiene nada que envidiar a otros centros en ciudades más grandes. Hay aspectos que incluso son beneficiosos. Por ejemplo, que no haya muchos hospitales en una determinada zona es bueno porque suelen ser de referencia para mucha población, como ocurre aquí», añade.

Para quienes son de fuera, hay aspectos como «las malas comunicaciones» que también suelen ser determinantes. «Yo me he fijado en eso cuando barajaba la idea de irme a Andalucía», reconoce.

En cuanto a lo poco atractiva que ha sido la especialidad de Medicina de Familia este año, asegura que «se suele acabar la carrera universitaria queriendo especializarse en algo muy concreto y no se conoce bien el rol del médico de familia como pilar de nuestra sanidad».

Álvaro Pascual MIR de cuarto año de Medicina de Familia en Navalmoral «Esta región suele estar en el último lugar por el transporte, opciones de ocio y posibilidades laborales»

Álvaro Pascual es MIR de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria en el área de salud de Navalmoral de la Mata. Su caso es peculiar porque es de Madrid, pero eligió cursar su especialidad en Extremadura, algo poco común.

«Hay que tener en cuenta que Medicina de Familia es la especialidad que más plazas oferta y por tanto la que más posibilidades tiene de que los puestos queden vacantes. A eso se suman las condiciones laborales, con una gran carga administrativa que te aleja del trabajo médico, con muchos pacientes y centros con plantillas muy mermadas. También hay un gran problema de desprestigio tanto en la comunidad médica, como en las instituciones y la sociedad. Hay mucha gente que incluso desconoce que somos especialistas con los mismos años de estudio que los médicos hospitalarios. Además, en España no se puede trabajar por ley como médico de familia sin cursar el MIR, pero en los últimos años se está contratando a médicos sin tener hecha la residencia. Eso provoca que incluso quienes aprueban el MIR renuncien a escoger vacante», cuenta Álvaro.

Más allá de los problemas que acumula Medicina Familiar y Comunitaria, la pregunta es por qué en regiones como Madrid no quedan plazas desiertas y en Extremadura sí. «Esta región suele estar en el último lugar por cuestiones como el transporte, opciones de ocio y posibilidades laborales para las parejas de los médicos que podrían mudarse a Extremadura. Sin embargo, hay quien prefiere una vida más cerca del campo y tranquila», comenta.

En su caso puso por delante la especialidad en la que quería formarse y también le atraía Extremadura, según dice Pascual, que en septiembre terminará su formación y espera que el SES ofrezca buenas ofertas laborales para que los médicos se queden en la región. «Parece que hay voluntad», concluye.