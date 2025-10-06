Más de un millón de euros en ayudas para la cultura extremeña: estas son las entidades beneficiarias El Diario Oficial de Extremadura publica este lunes las subvenciones directas para actuaciones de interés cultural y social que ha concedido la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte

M. Fernández Cáceres Lunes, 6 de octubre 2025, 18:29 Comenta Compartir

La consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte ha concedido más de un millón de euros en ayudas directas a entidades culturales para actuaciones de interés cultural y social, según recoge el Diario Oficial de Extremadura, DOE, este lunes.

La entidad que más ayuda ha recibido es la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura, un total de 194.000 euros: 105.000 euros para la realización de la muestra de teatro y jornadas de música profesional, 54.000 euros para el desarrollo integral de la gestión cultural en Extremadura, y 35.000 euros para el funcionamiento del Observatorio Extremeño de la Cultura.

La Federación Extremeña de Folklore obtiene tres ayudas directas por valor total de más de 150.000 euros: 65.550 para realizar actuaciones en 57 localidades, 55.000 euros para el Festival Pueblos del Mundo, y 30.150 euros para el fomento y la difusión de la música tradicional.

Aupex, la asociación de Universidades Populares de Extremadura, tendrá una subvención de 105.000 euros para destinar a programas de cine, música, talleres de teatro y literarios.

Le sigue la Fundación Atrio, a la que la Junta concede 100.000 euros para la participación en proyectos con motivo de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031; y la Federación de asociación de teatro Amateur de Extremadura, Fatex, que recibe 70.000 euros para promocionar y difundir el teatro amateur en la región.

La Sociedad Filarmónica de Badajoz obtiene dos subvenciones por un total de 57.000 euros: 42.000 euros para el Festival Ibérico de Música y 15.000 para el ciclo de música actual. El listado continúa con la asociación Residencia de Cine de Extremadura, que tendrá 36.000 euros para su proyecto en Guadalupe; y la asociación Badejazz, a la que se le concede 25.000 euros para llevar a cabo el festival del mismo nombre en Badajoz.

La asociación Badila obtiene dos subvenciones: una de 12.000 euros para el proyecto 'Cine cauce' y otra de 10.000 para la participación en la muestra de cine y cultura de La Vera. Hay cinco entidades que recibirán una ayuda de 20.000 euros: la Federación Extremeña de Bandas de Música para promoción y difusión de bandas regionales, la Asociación de Escritores Extremeños para fomentar la creación literaria, la Unión de Bibliófilos Extremeños para fomento y difusión del libro; la Asociación Cultural 24 Fotogramas para el festival Plasencia en Corto, y la Fundación Triángulo para el festival FanCineQueer.

El grupo folclórico Los Jateros contará con 18.000 euros para el Festival Internacional de la Sierra, la misma subvención que la Federación extremeña de Corales para fomentar y difundir la música coral en la región. El gato al agua recibe 16.000 euros para el Irish Fleah y las asociaciones Cine Club-Fórum, Ras de Terra y Baile Flamenco de Extremadura, 15.000 euros cada una para el festival Inédito de Cine, el proyecto 'Ópera en La Vera' y el Concurso Internacional de Baile Flamenco.

Asimismo, la Junta concede a la Fundación Rebross una ayuda de 13.000 euros para el festival de Cine de Cáceres y a la asociación cultural Teatro Grecolatino de Mérida 12.000 euros para el festival juvenil europeo.

Recibirán una ayuda directa de 10.000 euros tres asociaciones: El Magusto para el festival folk, Amigos del Blues para el festival anual celebrado en Cáceres, Gatopardo para el festival Periferias.

El Festival de Guitarra de Arroyo de la Luz, organizado por la asociación de Guitarra Clásica de Extremadura, tiene una subvención de 9.000 euros; el proyecto Ondas Campus Radio TV de la Fundación Universidad, 9.225 euros; y el Fanter Film Festival que promueve la asociación de cine fantástico y de terror, 7.500 euros.

Contarán una ayuda directa de 6.000 euros el concurso flamenco 'Mayorga, ciudad de Plasencia', que promueve la asociación Virgen del Puerto; el proyecto de cine rural y medioambiental de la asociación Deshoras, y el festival El Pecado de la asociación Morrimer. Cierra el listado la asociación del foro audiovisual y la cinematografía, a la que conceden 5.000 euros para la participación en el Foro HDR.

Temas

Extremadura