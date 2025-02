De Miguel: «La política económica de PP y Vox nos llevará al suicidio social»

En la mejor intervención que hasta el momento se ha escuchado en la Cámara regional, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha ... querido responder no al programa de gobierno del PP que ayer detalló la candidata a la Presidencia de la Junta, sino al acuerdo programático que ha firmado con Vox y que le permitirá gobernar la región. Aunque cree De Miguel que Guardiola no tiene autoridad para ello. Porque, le ha preguntado, «si su palabra era su patrimonio y la ha roto, ¿qué le queda?». Y le ha respondido: «En política nadie es imprescindible, pero los valores son fundamentales». Para recordarle que tras faltar a su compromiso con los extremeños, «ha perdido toda credibilidad, porque 'Habla Extremadura' pero decide Madrid».

Irene de Miguel ya anunciado el voto en contra de su formación a la investidura de María Guardiola, «porque su gobierno no será el del cambio, sino el del retroceso con los señores feudales». Ha calificado el discurso moderado que ayer ofreció la candidata popular de «trampantojo político» y le ha afeado que se olvidara en el mismo del «pacto humillante» que ha firmado con Vox.

Por eso ha centrado su discurso en ese acuerdo programático y, especialmente, en la bajada de impuestos que recoge. «Su política económica nos llevará al suicidio social», le ha dicho De Miguel. Ha explicado que Extremadura no tiene que ser un «paraíso fiscal y polo de atracción, sino contar con un Estado del Bienestar que garantice vidas dignas», que para eso se necesitan servicios públicos, «un gasto para converger» que avance en la reducción de la temporalidad y la precariedad. «El patriotismo se muestra pagando impuestos y no con tantas pulseritas y pendientes».

Con datos sobre la mesa, los que ayer faltaron a María Guardiola, la portavoz de Unidas por Extremadura ha dicho que la deflactación que proponen en el IRPF, «supondrá 25 euros al mes, que no dan ni para pañales». Por eso ha instado a la candidata a estudiar «la letra pequeña de su programa».

Irene de Miguel ha pedido que se proteja a las explotaciones familiares, que la fiscalidad grave a las personas y no al territorio, que no se concierten más guarderías, que se optimicen los recursos para fortalecer la educación pública, que no se censure la cultura por ideología, que oponer protección del suelo y desarrollo «es una ecuación que no se sostiene», ha avisado de que la política educativa que plantean «es el pin parental encubierto», que la okupación es un fenómeno residual en la región y que «el drama son las hipotecas y los alquileres».

Ha pedido al futuro Ejecutivo de coalición que «no criminalice la pobreza», le ha recordado que el cambio climático, la ecología, el feminismo y la violencia de género «no son ideología» y le ha criticado que quieran «un pueblo amnésico, desmemoriado». Irene de Miguel ha dejado claro que «en Extremadura no hubo guerra, sino una terrible represión» y ha abogado por defender «la memoria, la justicia y la reparación». Ha garantizado que su formación lo hará, luchará por «la Extremadura orgullosa de todos los colores».