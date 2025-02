Guardiola se hará cargo de las políticas de Igualdad y pide «lealtad para un gobierno de cuatro años»

«Aspiro a cuatro años de seriedad, estabilidad y lealtad; una lealtad que no debe ser confundida con la sumisión y la ausencia de espíritu ... crítico». Con estas palabras ha defendido María Guardiola, la candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura, el acuerdo de gobierno con Vox en la que ha sido su única referencia directa a esa formación.

La candidata popular se ha presentado ante el pleno de la Asamblea con un discurso conciliador, en el que ha tenido más buenas palabras que reproches a su predecesor, el socialista Guillermo Fernández Vara. Este viernes será el turno de los grupos de la oposición, tras lo que tendrá lugar el verdadero debate en el que se confrontarán ideas y proyectos. A su conclusión, será elegida presidenta del Gobierno regional con los 28 votos a favor de su grupo y los cinco de Vox. Con ello pondrá fin a ocho años de mandato del PSOE, que se impuso en las pasadas elecciones autonómicas pero que, con 28 parlamentarios, no tiene opciones de formar una mayoría con los cuatro de Unidas por Extremadura.

Aunque de forma tangencial, Guardiola no ignoró su cambio de criterio entre la constitución de la Asamblea, el 20 de junio, y la firma del pacto de gobierno el día 30. En el primer caso, aseguró que no podía dejar entrar en su ejecutivo a un partido que ignora la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes y desprecia el colectivo LGTBI. Diez días después, firmó el acuerdo que da a Vox una consejería. «Mi falta de experiencia política me ha jugado alguna mala pasada, pero creo que eso que algunos llaman bisoñez, y otros más generosos, frescura, no debe ser un demérito», apuntó. Y en el tramo final de su discurso defendió que actuó guiada por el corazón. «Lo que a veces pueda verse como inconveniencia no es otra cosa que compromiso, honestidad, arrojo y convencimiento».

Sólo al final de su intervención citó de forma expresa a su socio de gobierno. Para ello, puso como ejemplo la coalición entre PSOE y Podemos en Madrid, que a su juicio «han pasado cuatro años desdiciéndose mutuamente». En su lugar, aspira a una relación estable, basada en la lealtad pero sin sumisión. «PP y Vox tienen claros los límites que marca el acuerdo firmado», apuntó. «Y en ese marco todos debemos actuar con respeto, anteponiendo la causa que nos une a las discrepancias que nos puedan surgir».

Fue la única ocasión en que nombró a Vox, pero estuvo presente en otras partes del discurso, como cuando recordó las alertas que se despertaron en otros territorios por la llegada al poder del PP con el apoyo de esa formación. «Los ciudadanos ya no se dejan engañar por el cuento del temor», añadió. «El lobo no apareció por Andalucía, ni lo ha hecho por Madrid, ni tampoco se le verá en Extremadura». En esas dos regiones los populares ahora gobiernan en solitario.

Programa de gobierno

Pero el acuerdo no se limita tan solo a la formación del ejecutivo, sino que contiene 60 medidas que constituyen un auténtico programa de gobierno. Ese documento recoge en su mayor parte el programa electoral del PP, junto con algunas cesiones a Vox, especialmente en materia de educación, seguridad, ciudadana y reducción del gasto público.

Sin embargo, Guardiola ha presentado en su intervención un plan basado en las propuestas electorales del PP, como una rebaja fiscal integral que espera compensar con un aumento del consumo y por tanto de la recaudación. También ha defendido medidas como la tarifa cero para autónomos y la autopista administrativa para la tramitación de proyectos de inversión.

Asimismo, ha recordado que hace un año ofreció al PSOE tres pactos en materia de sanidad, educación y financiación autonómica. En su discurso ha replicado esta oferta con algunas medidas de su programa electoral, como la creación de una lista de espera sanitaria única y la defensa de la libre elección de centro en la enseñanza.

También ha citado entre sus prioridades la lucha contra la despoblación, el impulso del sector agrario, la generación de empleo y la defensa de la igualdad. En este caso, ha anunciado que asumirá de forma directa las competencias en la materia desde la Presidencia de la Junta. Y ha prestado una especial atención a la violencia de género, uno de los puntos de fricción con Vox, ya que en el acuerdo de gobierno solo se habla de combatir «los discursos machistas». Guardiola ha anunciado un plan autonómico con medidas de sensibilización, prevención y actuación. «Ni un paso atrás; ni un eufemismo».

En lo que ha parecido otra mención a su socio de gobierno y a lo sucedido en los últimos días en varios puntos del país donde también hay ejecutivos de coalición PP-Vox ha defendido una cultura libre, espontánea e irreverente, apoyada por las instituciones pero sin ningún tipo de contención. «Ni cancelaciones ni golpes en el pecho», ha apuntado.

Asimismo, no ha faltado uno de los grandes asuntos de la actualidad extremeña de los últimos años, el tren. Ha afirmado que exigirá la finalización del AVE y la creación de un servicio directo entre Lisboa y Madrid, para lo que ha reclamado que se desbloquee el estudio informativo del tramo manchego, de lo que culpa al Gobierno regional del PSOE. También se ha fijado como objetivo la recuperación de la Ruta de la Plata. Y en materia de carreteras ha asegurado que pedirá al Gobierno la construcción de las autovías pendientes con Ciudad Real, Córdoba y Huelva, así como la Cáceres-Badajoz.