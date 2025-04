El padre de Esteban García Ballesteros (Almendralejo, 1968) era ferroviario y él acabó siendo ingeniero. El padre de Paco Barjola Ortiz (Mérida, 1978) era comercial ... y violinista y el hijo acabó sacando el título de Violín. A los 14 años, Esteban descubrió el teatro y a los 9, Paco entró en el conservatorio. Esteban fundó en 2007 la compañía Las 4 Esquinas Producciones, cuyo último espectáculo es 'La isla de los esclavos'. Paco es más freelance y acaba de componer el espacio sonoro de 'El balneario' de Cíclica Teatro, dirigida por Pedro Luis López Bellot. Cuando Esteban acabó la carrera, le ofrecieron un trabajo como ingeniero y un trabajo como actor.

–Y tuvo que optar.

–Opté por ser actor. Mis padres se lo tomaron muy bien. Nunca jamás me he arrepentido. Si llego a optar por la ingeniería, hoy no sería yo, sería otra cosa.

–Paco, era administrativo.

–Pero tenía súper claro que lo mío era la música y gracias al teatro descubrí unos valores más expresivos que los meramente musicales. He creado una técnica propia de interpretación musical para teatro que he puesto en práctica en conservatorios extremeños y dominicanos.

–¿Mérida es la capital cultural 'calladita' de Extremadura?

–Alrededor del Festival de Teatro Clásico se ha desarrollado mucha inquietud artística. En Mérida, la cultura y la creatividad fluyen de manera natural, sin presumir de ello, sin darnos importancia. Hay mogollón de artesanos, actores, músicos, bailarines, artistas plásticos, escritores y hay mucha conexión entre nosotros.

–Forman equipo desde 2005.

–Hemos hecho juntos montajes, talleres, música… Siempre hacemos teatro comprometido como el espectáculo 'El jardín del mundo', que lo presentamos en una muestra de teatro contemporáneo en Brasilia. Tratábamos la tortura y las desapariciones de manera muy dura en un país donde eso estaba sucediendo. Hoy no podríamos representar esa obra.

–¿Por qué?

–Hay libertad de expresión, pero la gente está muy susceptible y te cortas tú mismo para no herir sensibilidades. Estamos de gira con 'La distancia' (escrita y dirigida por Paco Barjola), que trata sobre la emigración extremeña durante el franquismo y actualmente, los inmigrantes que llegan, la España vaciada, el amor a la tierra y el abandono de los mayores.

–¿El teatro en Extremadura?

–Es complicado vender un espectáculo. Hay más de 50 compañías profesionales. En la oferta de espectáculos de Cultura, ha llegado a haber en un semestre 1.400 propuestas y los programadores se vuelven locos.

–¿Soluciones?

–Separar la oferta de espectáculos de música y teatro, que ahora se hace conjuntamente. Que las compañías hagan dos propuestas y no cuatro. Aumentar el presupuesto de la Red, aunque hemos de reconocer que este gobierno ya lo ha aumentado, crear redes alternativas para espectáculos más baratos, más pequeños…

–¿El Perro Verde?

–Tras el taller 'Arte y mujer' en la Universidad Popular de Mérida, descubrimos el valor terapéutico del teatro para ellas y decidimos crear un espacio de creación artística y de reciclaje para profesionales, con una vertiente lúdica y otra terapéutica. Eso será El Perro Verde. Abriremos en primavera en Romero Leal, una calle de Mérida llena de propuestas artísticas. Contará con cuatro profesores titulados de danza, teatro y música y una psicóloga. Llevábamos toda la vida enseñando en centros de profesores y universidades populares. Ya era hora de tener algo nuestro.

–¿Miedo?

–Ilusión y miedo, pero si no tienes miedo es porque tus sueños no son suficientemente grandes.