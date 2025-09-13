Mérida y Cáceres lucen su patrimonio Noche del Patrimonio. Las dos ciudades extremeñas volvieron a volcarse en una actividad que realizan de forma conjunta con otras trece poblaciones

Un año más, Cáceres y Mérida lucen su patrimonio. Ambas localidades extremeñas fueron dos de las quince que en toda España participaron anoche en la octava edición de la Noche del Patrimonio.

En Cáceres, sus vecinos se lanzaron a redescubrir lo mejor de su ciudad en la Noche del Patrimonio, un evento de puertas abiertas que se organiza en la misma fecha en todas las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Fueron en total 40 actividades culturales entre conciertos, exposiciones, visitas guiadas, recitales poéticos y talleres, las que se pudieron disfrutar desde las ocho de la tarde hasta la medianoche, hora a la que estaba previsto que empezara en la Plaza Mayor el concierto de fin de fiesta a cargo Diana Navarro.

Se abrieron al público un total de 34 espacios, tres más que el año pasado, porque se suman el Palacio de Godoy (nuevo hotel Hilton), el Palacio de los Marqueses de Monroy (sede de la Cámara de Comercio), y la Iglesia de Santo Domingo.

La cita patrimonial dio comienzo a las 20.00 horas con un repique de campanas de las iglesias que rodean la Ciudad Monumental.

En Cáceres la novedad fue la celebración de un nuevo taller para niños de entre 5 y 12 años

En Mérida, el Arco de Trajano acogió el desfile de las legiones romanas

Fueron cuatro horas en las que se pudieron visitar edificios históricos, y disfrutar de exposiciones o visitas guiadas, como la denominada 'Cáceres con dolor de cuello', que hace un recorrido por elementos patrimoniales que no están a la altura de los ojos y pueden pasar desapercibidos para cacereños y turistas.

El programa se estructura en varias categorías. 'Abierto Patrimonio' consiste en poder visitar museos, palacios, iglesias, ermitas, etcétera, en un horario poco habitual. La Torre Bujaco, la Torre de la Cigüeña, la del Horno, la concatedral de Santa María, las iglesias de Santiago y San Mateo, las ermitas del Amparo, de la Soledad, de la Paz, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, el Parador de Cáceres, o el Palacio Carvajal son solo algunos de los sitios que abrieron sus puertas en horario nocturno.

Un espectáculo itinerante que se titula 'Risas en la espera', cuya producción está a cargo de Maltravieso Teatro, se encargó de amenizar las esperas.

No ha faltado tampoco la ya tradicional jornada de puertas abiertas al edificio del Ayuntamiento, una de las actividades que más curiosidad suscita a los visitantes, que volvieron a poder entrar en el despacho del alcalde y al Salón de Plenos, donde se ha expuesto el códice original de los Fueros de Cáceres, o asomarse al balón de la fachada principal que domina la Plaza Mayor.

Entre las novedades de este año en el apartado 'Vive Patrimonio' se ha sumado un nuevo taller para niños de entre 5 y 12 años para fomentar la artesanía desde edades tempranas, junto al taller de artesanía de 'Spritzart Studio y Shop', que anima a menores de entre 6 y 10 años a participar en el taller 'Cáceres en Papel' y desarrollar su creatividad a través de marcapáginas y postales.

En la parte de 'Escena Patrimonio' se pudo disfrutar de múltiples espectáculos de danza, música y teatro en diversos espacios repartidos por la parte antigua.

En Mérida

Mérida también celebró con intensidad La Noche del Patrimonio, una jornada que en realidad arrancó desde primera hora de la mañana con la apertura del mercado de artesanía y las actividades deportivas en el embalse romano de Proserpina, que este año se ha sumado al evento.

Para la mañana también estaba programada una ruta en Vespa por la ciudad y un festival de música en el Acueducto de Los Milagros, una iniciativa con la que este año se ha tratado de atraer al público juvenil.

Con todo, el grueso de las actividades tuvo lugar al inicio de la tarde. En una jornada de intenso calor, los emeritenses pudieron disfrutar de visitas guiadas, como las destinadas a dar a conocer curiosidades y mitos de la ciudad, y talleres para los más pequeños, como el dedicado a conocer el peristilo del Teatro Romano y un 'escape room' para detectives en el Centro Alcazaba.

Unas actividades que prácticamente agotaron las plazas disponibles, más de 460, en el mismo día en el que se abrió el plazo de inscripción.

Pero sobre todo La Noche del Patrimonio ofrece disfrutar de los monumentos emeritenses de forma gratuita con apertura extraordinaria en horario nocturno, visitas guiadas y actividades abiertas para todo el público.

La Alcazaba Árabe se convirtió en otro de los ejes del programa al albergar las principales propuestas escénicas de danza, entre ellas el espectáculo 'Vengo jondo' de Marco Flores, el plato principal de la presente edición.

El Templo de Diana, con un homenaje a Il Divo, y el Parador de Mérida fueron los espacios escogidos para la música; mientras que el teatro María Luisa hizo honor a su nombre con una sesión doble de comedia. Y la Plaza de España albergó talleres y un espectáculo de magia, así como la posibilidad de participar en la elaboración de un mosaico de manera colaborativa.

No fue la única actividad relacionada con el pasado romano de la ciudad. El Arco de Trajano acogió el desfile de las legiones romanas y las termas de la calle Pontezuelas fueron el escenario elegido para una representación de gladiadores.

Sin olvidar las escenas que se recrearon en el Museo Nacional de Arte Romano y que permiten conocer mejor cómo era la vida cotidiana en la ciudad hace 2.000 años en cuestiones como el nacimiento de un niño, un taller de tejidos o el tratamiento a los esclavos.

En total, alrededor de setenta actividades para todos los públicos en una quincena de espacios monumentales a lo largo de una jornada pensada para disfrutar del patrimonio en la calle.

