Mercedes Vaquera: «No vamos a cambiar las oposiciones, 16.000 personas se juegan su futuro»

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha confirmado esta mañana en la Asamblea que la oposición docente de junio no se va modificar. «Tenemos ... que velar por las casi 16.000 personas que se juegan su futuro el próximo 22 de junio», ha argumentado. Y cambiar ahora las bases de este proceso extraordinario supondría, según la consejera, «generar una inseguridad jurídica incalculable».

Es la postura que Educación ha mantenido desde que hace ya más de un mes interinos docentes de la región solicitaran un cambio en la convocatoria, al entender que los términos de la actual les perjudican. Una postura que ratifica un informe solicitado por la consejería y que la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha solicitado a Mercedes Vaquera esta mañana en la Asamblea.

Se trata del informe jurídico adelantado hace unos días por la presidenta de la Junta, María Guardiola, para justificar la no modificación de la convocatoria docente. El mismo informe que las organizaciones sindicales solicitaron posteriormente, en la última sectorial celebrada el pasado viernes, y que la consejería les negó «porque era un informe para uso interno».

Esta mañana, sin embargo, la situación es distinta. Ya no se trata de un informe jurídico, sino técnico, y las organizaciones sindicales, tal como ha respondido Vaquera a De Miguel, lo recibieron ayer. Según ha podido saber este periódico, en líneas generales, en el mismo se recomienda no modificar una convocatoria que cumple con el decreto de interinos en vigor.

«Se están acostumbrando a mentir», ha afeado la portavoz de Unidas por Extremadura al Gobierno de PP y Vox, después de conocer que el informe jurídico para uso interno ya es técnico y puede ser conocido por otros. Pero las críticas de Irene de Miguel no se han centrado solo en las formas. También en el fondo de la cuestión. «Ustedes están generando agravios cuando en sus manos está no hacerlo, están cometiendo una terrible injusticia con quienes están en las listas ordinarias, están perjudicando a miles de interinos que llevan años recorriendo Extremadura, no les están blindando como hacen en otras comunidades autónomas».

Las peticiones

Precisamente protección es lo que vienen reclamando los interinos docentes que trabajan en la región ante el efecto llamada que el proceso de estabilización ha generado, al convocarse aquí especialidades que no han incluido las regiones limítrofes en sus oposiciones.

Es el motivo por el que este colectivo viene solicitando que se modifiquen las bases del proceso extraordinario que comenzará el próximo 22 de junio, para que las listas que genere no sustituyan a las ordinarias en vigor, de tal modo que aquellos que no logren una plaza en propiedad puedan continuar trabajando como interinos.

«Hemos escuchado al colectivo y queríamos atender sus demandas, pero no ha sido posible», ha dicho Mercedes Vaquera, que ha recordado que el informe se ha solicitado para ver si era posible atender la petición y modificar una convocatoria, ha querido recordar también, «negociada y cerrada por el anterior gobierno».