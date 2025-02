Dedicada a la docencia universitaria en la Facultad de Económicas de la UEx desde hace más de tres décadas, Mercedes Vaquera Mosquero (Valencia de ... las Torres, Badajoz, 1967) asumió en julio el encargo de la presidenta María Guardiola para ser consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional convencida de que de las políticas que maneja depende en gran medida «el futuro» de la región. Dice que su forma de gestionar la consejería es como si fuera «una casa», equilibrando recursos. Vaquera recibió a HOY el pasado martes en el edificio III Milenio de Mérida.

–¿Por qué aceptó este cargo?

–No puedo decir una sola causa, se dan un montón de circunstancias cuando uno acepta un puesto de este nivel. Creo que en la educación hay muchas cosas que hacer y que cambiar, es una apuesta por intentar aportar, hacer algo nuevo y escuchar a todo el mundo. Tengo muchas ganas de hacer cosas.

–La educación ha estado en el centro del pacto de gobierno entre PP y Vox, y ya existe la controversia sobre el pin parental. ¿Se puede educar sin introducir ciertos valores sociales?

–Los primeros pasos que dan nuestros hijos son en el colegio, donde tienen que formarse a nivel de conocimientos y también a nivel social. Hasta ciertas edades son vitales los profesores y los amigos. Es cierto que nosotros estamos en un gobierno de coalición con Vox, pero yo no sé de dónde ha salido lo del pin parental.

–¿Nunca lo han hablado?

–No lo he escuchado ni en las reuniones con la presidenta ni en las reuniones de Consejo de Gobierno. Yo me he estudiado el programa de nuestra presidenta y de manera más concreta lo que tiene que ver con educación y en ningún momento se contempla. También he analizado lo que es el acuerdo con Vox y no aparece el pin parental. Es más, en el punto 32 de lo que se habla es de neutralidad ideológica y de que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos. Nosotros hemos estado revisando el curriculum de las enseñanzas y de lo que se habla es de una educación que forme en todos los valores. Para mí es fundamental todo lo que tiene que ver con el respeto a las personas.

–Pero más allá del curriculum los centros organizan numerosas actividades relacionadas con feminismo o diversidad. ¿Hay riesgo de que esas actividades se dejen de hacer?

–Eso no se va a tocar. No se puede consentir que se le haga bullying a una persona por manifestar diferencias. Y, por supuesto, hay que respetar la igualdad. Los profesores también tienen su libertad de cátedra, y la Consejería va a seguir apostando por el respeto para que cualquier niño o niña de nuestra comunidad educativa se sienta igual en cualquier aula.

–Hay organizaciones como Fundación Triángulo que ofrecen charlas en los centros educativos en torno a la diversidad. ¿Continuarán?

–Es una decisión de la dirección del colegio. Hasta ahora no nos hemos metido porque no ha habido motivo para hacerlo. Nosotros respetamos todas aquellas actividades complementarias que se deseen llevar a cabo.

–¿Entiende que alguna familia se pueda oponer a esos contenidos y consideren que asuntos como la diversidad, la orientación sexual o la igualdad pertenecen al ámbito doméstico?

–Cualquier padre tiene libertad para decidir y elegir lo que quieren que oigan sus hijos, cuando hay alguna actividad los colegios lo comunican, cuando un padre no está de acuerdo su hijo puede no acudir.

–¿Y eso sucede?

–Nosotros no hemos tenido esos casos. No creo que haya ninguna familia que esté en contra de que a sus hijos se les eduque en la igualdad entre hombres o mujeres.

–¿Cuáles han sido los asuntos más complicados con los que ha tenido que lidiar estos meses?

–Empezamos el curso un mes después de incorporarnos a la Consejería, pero había cosas que había que cerrar, por ejemplo todo el tema de adaptaciones de servicio, el transporte escolar y los comedores escolares. Se ha levantado un revuelo en algo que no se tenía que haber levantado, nosotros lo único que hemos hecho ha sido cumplir la ley. El antiguo ejecutivo delimitaba el número de personas que podían usar los comedores escolares, no solamente por el factor económico, sino por el espacio y por las infraestructuras. Nuestra mayor preocupación era que nadie se quedara fuera, que ningún padre tuviera que quedarse en casa porque no podía tener a sus hijos en el comedor. Trabajamos intensamente con los docentes y los directores, algo que yo agradezco, hasta nos planteábamos poner carpas como las de las bodas.

­–¿Cree que se ha utilizado políticamente el tema?

–Sí, se ha utilizado y se ha creado una mentira para empañar el principio de curso. Nosotros dimos la misma información siempre, nunca he hablado de gratuidad universal, pero el anterior ejecutivo tampoco, ellos también lo tenían topado porque no había infraestructuras. Lo que tiene que ser universal es la enseñanza, la alimentación solamente para las personas que lo necesiten. Caeríamos en un problema de desigualdad. ¿Por qué los alumnos de Primaria sí y los de Secundaria no, y por qué no los universitarios? Los recursos son limitados y son escasos.

–¿Ha pasado el efecto llamada? ¿Muchos de los que pidieron el comedor al ser gratis se echaron para atrás al saber que tenían que pagar?

–Sí, las renuncias han sido de los que tenían que pagar. Hemos recibido alguna cartas curiosas, como una madre que nos decía que al no darle la gratuidad no podía conciliar su vida familiar y personal, porque de dos a tres ella tenía que ir al gimnasio. Vamos a ser serios.

–Este año se ha reducido la ratio de Infantil a 22. ¿Se va a seguir por ese camino teniendo en cuenta la baja natalidad?

–No se va a despedir a nadie, vamos a respetar el número de docentes.

–¿Se van a cerrar colegios? Hay centros con una tasa de matriculación muy baja.

–No nos planteamos ningún cierre de colegios, todos tienen número para poder estar en funcionamiento. Iremos viendo qué va pasando, pero queremos aprovechar la bajada de la natalidad para que aumente la calidad de la docencia. Vamos a tener consideraciones especiales con las zonas rurales. En los pueblos no se ha cerrado nada porque no se puede hacer, la educación es algo social, que fija la población al territorio. Si quitamos la escuela las pocas familias jóvenes que hay se nos van.

–¿Se va a apostar por las aulas 1-2 (niños menores de tres años en colegios de Infantil y Primaria) como la anterior administración?

–Estamos trabajando progresivamente para que la educación de 0 a 3 sea gratuita. Para el año que vienen queremos que sea gratuita para todos los niños de 2 y 3 años.

Proyectos

–¿Se establecerían convenios con escuelas privadas?

–O con guarderías, nosotros no queremos estropear negocios. No todos los colegios tienen infraestructura para atender a los niños pequeños, eso por un lado. Y, por otro lado, hay grandes profesionales que tienen sus negocios y que han hecho inversiones y es su medio de vida suyo y de otras personas. Estamos estudiando la medida a través de un cheque guardería o una ayuda familiar para compensar ese gasto.

–¿Qué otros proyectos se tienen en marcha?

–Vamos a hacer un consorcio de Erasmus + coordinado por la Junta para dar prioridad a la Formación Profesional, que hay que elevarla y darle más auge. La idea es que los niños puedan ir a cualquier país de Europa a hacer prácticas en sus empresas. Un niño no puede tener menos oportunidades por tener menos recursos. Hay que salir fuera, se adquiere amplitud de miras. Serían periodos de tres meses, aparte de todo lo que ya existe. Añadimos nuevos programas.

–Han dicho que le darán importancia al inglés. ¿Cree que los centros con secciones bilingües cumplen su objetivo?.

–Es una opción más que presentan los colegios. Todos los alumnos tienen la alternativa de estudiar bilingüe o no. Creo que todas las opciones son buenas.

–Asociaciones y sindicatos se quejan de las dificultades del docente. ¿Cree que se le ha perdido el respeto social a esa profesión?

–Vamos a empezar las reuniones con los centros educativos antes de hacer cualquier modificación. Ha cambiado mucho la consideración de la enseñanza, no sé si se ha perdido el respeto. En mi época era miedo lo que teníamos a los profesores y ahora parece que todo vale. Yo temía que un profesor me dijera que iba a llamar a mi padre o a mi madre, yo temblaba. Pero ahora es cierto que los padres incluso delante de los niños vamos a ver a los profesores y le decimos todo lo que se tercie, a mí eso no me gusta.

–Se habla de la creación de un MIR educativo para garantizar la calidad docente. ¿Cree que falta formación y reciclaje entre el profesorado?

–La formación es continua en todos los aspectos y los docentes estamos muy mentalizados de que tenemos que formarnos día a día y año a año. Tenemos unos docentes tan buenos a todos los niveles y tan comprometidos que se suelen actualizar, aunque puede haber excepciones.

–¿Se plantean evaluar a los docentes?

–Nosotros queremos hacer cambios en el sistema educativo pero no nos vamos a pronunciar todavía ante nada porque como hemos prometido y vamos a llevar a cabo tenemos que reunirnos con todos los agentes que intervienen en el sistema educativo, con los centros, los docentes y con algunos representantes de alumnos, con las familias y con los agentes económico y sociales. Cuando hayamos oído todo es cuando nos sentaremos todos en conjunto para hacer esos cambios.

Leyes

–Los docentes se quejan del cambio constante de las leyes educativas.

–Hay que hacer un pacto por la educación en el que estemos todos los partidos políticos y consensuado con todos los agentes que intervienen en el sistema educativo.

–El informe PISA suele dar resultados negativos para los alumnos extremeños en Ciencias y Matemáticas. ¿Cómo se combate?

–Hay que seguir apostando por nuestros alumnos desde la base, desde el principio, que es por lo que nosotros vamos apostar.

–Como hablábamos anteriormente, el bullying es otro de los elementos que se ha intensificado en las aulas. Se reclama la presencia de orientadores para paliar este problema.

–De orientadores y de otros profesionales. Estamos enfocados en ello. El bullying ha existido siempre, ha existido en distinta medida. Pero ahora no es solo el rato que están en el colegio, sino que también puede hacerse vía nuevas tecnologías. Pero ya he dicho que esta Consejería no va a consentir la falta de respeto en ningún aspecto.

–¿Se permite la utilización de los teléfonos móviles en las aulas?

–Cada centro aplica unas normas en función de sus necesidades. Esto va cambiando y no puedo decir qué va a pasar en tres años. Ahora mismo tenemos la inteligencia artificial, ¿es buena? Yo como investigadora te digo sí, en su justa medida, pero de todo se puede hacer un uso negativo y es lo que hemos visto en los últimos meses en Almendralejo. Tendremos que irnos adaptando.