Mercedes Vaquera: una economista e investigadora a cargo de Educación y Ciencia

Docente y con diez años de experiencia en el sector privado destacó María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, al mencionar su nombre. Mercedes ... Vaquera Mosquero (Valencia de las Torres, 1967) será la nueva consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional.

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura, donde lleva más de tres décadas como profesora, ha ejercido desde 1993 y hasta la actualidad como titular de la asignatura de Contabilidad de Costes y de Gestión. Quienes la conocen destacan de ella su amor por la docencia y el buen clima de trabajo que genera a su alrededor.

Con gran prestigio como economista e investigadora, no ha dejado a lo largo de su trayectoria de participar de forma activa en grupos de investigación nacionales e internacionales. Vaquera integra el 'Management Accounting Research Group', de la London School of Economics and Political Science, desde 1992.

Es una persona muy implicada en la sociedad extremeña. Vaquera ha sido durante la última década presidenta del Consejo Económico y Social de la región. La primera mujer en un cargo que ha afrontado, como ella misma reconocía en una entrevista en HOY, con espíritu de consenso y diálogo.

Estudios y estancia en el extranjero

Vaquera, segunda de seis hermanos, comenzó sus estudios en el colegio Santo Ángel, de Llerena, donde estuvo interna durante diez años. A los 17 se fue a Inglaterra para hacer el curso de orientación universitaria (COU). También en Reino Unido, donde trabajó como canguro y pasó una etapa complicada, como ella misma asegura, se licenció en Traducción e Interpretación en la North London University.

Con fama de trabajadora tenaz, confirmada por su trayectoria profesional, recibió con apenas 29 años el premio 'Investigadora Internacional 1996', concedido por el CIMA, una de las asociaciones de contabilidad más importantes del mundo.

En la empresa privada, Vaquera, que es madre de tres hijos, fue directora financiera de Clideba y del grupo de empresas ligadas a la aseguradora Amecesa.

Dentro de la Universidad de Extremadura ha sido miembro del Consejo de Gobierno y durante el Gobierno de José Antonio Monago formó parte de la Comisión de Racionalización y Eficiencia del Gasto. También participa en organismos como Fundecyct-Pctex o el servicio de apoyo a la iniciativa emprendedora de la UEx, y ha pasado por entidades como la Red Transnacional Atlántica o Cruz Roja.