«Los menores son cada vez más agresivos y les sale muy barato matar»

J. López-Lago Lunes, 10 de marzo 2025, 14:25

En el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi, en Badajoz, basta un roce para que estalle un conflicto. Gema Ruiz, una trabajadora, estaba jugando a las tres en raya con un menor, este perdió la partida y le dio un manotazo a la mesa levantándose violentamente y profiriendo insultos hacia ella. Hace unos días le guardó un bocadillo de jamón york a otro interno. «Lo hice con toda mi buena intención, no sabía que era musulmán, pero empezó a gritarme porque estaba en Ramadán y decía que lo estaba ofendiendo», relataba esta mañana esta trabajadora social a las puertas de este centro de la Junta de Extremadura. El lugar es conocido coloquialmente como 'centro de menores', pero varios de los internos sobrepasan los veinte años, sobre todo los extranjeros, y los empleados denuncian que no pueden manejar las situaciones a las que se enfrentan a diario.

Este lunes unas cincuenta personas, la mayoría trabajadoras, educadoras y cuidadoras sociales, se han concentrado para pedir ayuda a las autoridades a las doce del mediodía. También han acudido a la protesta las compañeras que se relevaban en el unifamiliar de la calle Castillo de Benquerencia con la educadora social Belén Cortés, asesinada la noche antes a manos de un usuario de este piso tutelado, un régimen mucho más flexible para los menores que han delinquido, pero igual o más tenso porque no existe la figura del vigilante de seguridad y en ocasiones han de convivir una sola persona que trata de que se cumplan unas reglas con hasta seis menores de edad.

Las precarias condiciones de trabajo, el perfil cada vez más violento de los potenciales agresores y la Ley del Menor que los ampara ha provocado esta mañana un estallido de indignación. Sheila Gómez, trabajadora del Marcelo Nessi ha hecho este lunes de portavoz oficiosa y ha roto a llorar cuando le ha tocado tocó describir el escenario laboral que soportan a diario, en el que habla de «menores cada vez más agresivos, menos empáticos y con menos valores. Yo no trabajo igual que antes, yo antes podía hablar con ellos, ahora solo entramos a calmarlos para intentar que nadie salga herido», ha descrito esta mañana.

Ampliar HOY

Actualmente en el Marcelo Nessi hay una veintena de internos en una instalación con capacidad para albergar a cincuenta (diez por módulo). Viven en habitaciones individuales y disfrutan de permisos para salir puntualmente, pero las trabajadoras aseguran que lo habitual es que vuelvan a delinquir. Además de que hay poco personal, otra queja es que los vigilantes de seguridad a menudo tienen aquí su primer destino y carecen de experiencia, por lo que hay varios de baja con huesos rotos. Según han explicado esta mañana, hay agresiones cada semana, en agosto le rompieron a uno la pierna y el mes pasado se produjo un motín.

«Pedimos poder estar protegidos y que haya más medidas de seguridad y más personal para el centro porque así no podemos trabajar. Lo sentimos mucho por nuestra compañera, porque ellas (en los pisos tutelados) sí que están desamparadas y desprotegidas, no tienen vigilantes ni cámaras de seguridad y ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todas», ha dicho entre sollozos Sheila Gómez, que no entiende por qué personas con tantas denuncias previas -más de setenta una sola persona, ha llegado a decir una compañera- el juez les asigne un piso tutelado, en vez de un régimen de internamiento. «Algo ha tenido que fallar», ha lamentado.

Hay unanimidad entre las empleadas del Marcelo Nessi en que trabajar con mayores de 16 años ya supone un peligro, y también que la cantidad de menores que debe atender una sola persona las deja desprotegidas la mayor parte del tiempo ante individuos que sufren síndrome de abstinencia, tienen problemas psiquiátricos y no tienen ningún interés en reconducir su vida.

Según ha explicado, el presunto asesino había cometido varios delitos recientemente, pero estaba en un piso tutelado. «Se tiene que revisar la edad. Menores con 16 años son más que conscientes de lo que hacen debido al acceso a Internet. Tienen más conocimiento de lo que está bien y mal, pero les sale muy barato matar y no hay consecuencias, por eso pedimos que nos escuchen».

Agustina Moreno, por su parte, era esta mañana un manojo de nervios durante la concentración, en la que ha exigido al menos dos personas por turno, y no una sola que en ocasiones tiene que hacerse cargo de seis menores en un piso tutelado. De hecho, según compañeros de la fallecida, esta había solicitado la presencia de un vigilante de seguridad por la actitud que observaba en los menores ahora detenidos.

Ella es madre de una de las cuidadoras que era compañera de la fallecida, la cual está de baja porque ha sufrido una agresión recientemente. «Tanto la Junta como la empresa no se ha hecho cargo de nada puesto que está solamente una cuidadora con estos asesinos. Tienen que escuchar a sus trabajadores y no hacen nada. No son niños con problemas como los de antes, estos son delincuentes. Señores de la Junta, el Gobierno y la empresa, son delincuentes, ni ley del menor ni nada», ha zanjado esta madre.

