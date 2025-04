Los 12 mejores aceites

Las 124 almazaras de Extremadura, que producen cerca de 90.000 toneladas de aceite, celebraron hace una semana su particular entrega de los Goya del ... Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). Fue una ceremonia emocionante, la que se merece un aceite, el extremeño, que está alcanzando unos niveles de calidad extraordinarios. Como recordaron desde el escenario, la Junta había prometido una gala de alto nivel y así fue: la entrega de galardones de la XXVI Cata Concurso de AOVE Extrema Selección se celebró en el teatro López de Ayala coordinada por José Manuel López Caballero, director del Laboratorio Agroalimentario de Extremadura.

De las decisiones del panel de cata, debemos extraer una primera conclusión: la aceituna picual, emblemática de la provincia de Badajoz, ha arrasado este año. Si en 2022 se premiaron seis aceites con manzanilla cacereña y tres elaboradas con picual y en 2023, en aceites monovarietales, la manzanilla consiguió tres galardones y la picual, uno; en 2024, la relación se fue equilibrando (6 aceites premiados elaborados con manzanilla cacereña y 5 con picual) y en 2025, la picual ha triunfado avasalladoramente con 7 premios frente a los 3 de la manzanilla. Como dijo desde el escenario el representante de Monjías del Olivar al recibir su reconocimiento: «La manzanilla cacereña es muy buena, pero los de la picual no lo estamos haciendo mal».

En esta edición, fueron premiados 8 aceites pacenses y 4 cacereños frente a la igualdad que había desde 2022. También cambió la tendencia en los premios por DO. Si el año pasado 5 aceites de la DO Gata-Hurdes fueron galardonados frente a 2 de Monterrubio, en 2025 ha habido empate: tres por DO. Como en otras ediciones, la DO Villuercas Ibores no ha conseguido ninguna recompensa.

Las variedades de aceitunas más valoradas entre los 39 aceites presentados han sido la manzanilla cacereña en tres aceites monovarietales y la picual en cuatro monovarietales, en tres coupage con cornezuelo y en un coupage con arbequina, hojiblanca y morisca. Tres aceites con medalla estaban elaborados con arbequina: dos monovarietal y uno en coupage. No hubo sorpresas como en 2021 con la pico limón y en 2022 con la arbosana y la verdial.

En esta edición, han conseguido gratificación almazaras que no solían estar en el palmarés como La Milagrosa de Monterrubio, Servextrem de Talayuela o Exadoca de La Garrovilla. Y atención especial a la Cooperativa San Pedro de Guareña, que ha irrumpido triunfante ganando el primer premio en producción convencional y una mención especial al mejor AOVE de cooperativa. Y qué decir de la premiada almazara Molero Maza de Puebla de la Calzada, cuyo maestro, José María Romano, está detrás de muchos aceites de pequeños productores.

Los aceites ganadores fueron Vieiru de Eljas en producción ecológica, El Castúo de Guareña en producción convencional, Morubio de La Unidad de Monterrubio en gran producción y Monjías del Olivar de Badajoz en pequeños productores. Los aceites finalistas: El Lagar de Soto (Pozuelo de Zarzón), Vida Serena (Monterrubio), MM Gourmet (Puebla de la Calzada), La Huerta de la Vera (Talayuela) , Mérula (Mérida), Monte Milagros (Monterrubio), Alguijuela (La Garrovilla) y Cigüeña Negra (Eljas).