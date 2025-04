Así es el mejor sendero de España, que está en Extremadura

La mejor senda de España está preciosa. El otoño está poniendo particularmente guapos estos nueve kilómetros del sendero local de la garganta del fraile (SL- ... CC 44), que hace unas semanas ganó el primer concurso para elegir el mejor sendero homologado del país, convocado por la Federación nacional de deportes de montaña y escalada.

La ruta para caminar o pedalear –es cien por cien ciclable– discurre por las faldas de dos sierras (las de la Cueva y Peñafalcón), en Monfragüe, con los buitres en el cielo y las bellotas en el suelo. A paso de andariego sin prisa, son dos horas y diez minutos que no pesan porque el paisaje entretiene, el firme es cómodo durante casi todo el recorrido y solo hay que subir una cuesta.

Al navegador del coche hay que ordenarle que ayude a llegar hasta el tanatorio de Serradilla, para una vez allí dejar el coche en el amplio aparcamiento. Quien no tenga o no quiera gps, no tendrá problema: en la carretera que atraviesa Serradilla (1.503 habitantes, recomendable visitar su famoso Cristo), una señal de tráfico en la que pone 'Garganta del Fraile 4' facilita que no se pierda ni el más desnortado.

Ampliar Garganta que da nombre a la ruta. palma

A cuatro pasos del aparcamiento está el panel informativo con el mapa de la ruta y sus grandes claves. Justo ahí, el camino se bifurca: una señal senderista indica el camino hasta la garganta del fraile, a 3,8 kilómetros, y otra en sentido opuesto lleva a 'La puente', a 4,2. Los dos cubren idéntico recorrido, porque la ruta es circular y por tanto cambia poco elegir empezar en un sentido o en otro. Para este reportaje, elegimos el camino de la izquierda porque es el que lleva en primer lugar hacia la garganta del fraile, el paraje clave de la senda.

Los primeros pasos son por un camino de hormigón, que luego se intercala con la tierra compactada. A un lado y otro, muros de piedras. Más tarde, el suelo cambia y hay que pisar tierra y piedras gruesas y sueltas que caen ladera abajo. Algún tramo corto aconseja vigilar dónde se planta el pie para no tropezar, pero en absoluto se trata de una dificultad insalvable o que haga replantearse la caminata.

Ovejas, cerdos y algún burro

Ovejas pachorras, piaras de cerdos durmiendo con el lomo a la sombra y algún burro le dan vida al paseo, que en su primera mitad tiene como fondo fotogénico esas dos sierras que son clave en el mapa de Monfragüe. En torno a medio kilómetro antes de la portilla del fraile –así llamada porque hay quien ve un fraile en la forma de los cantiles– se entra en el parque nacional (18.396 hectáreas), si bien toda la ruta discurre por el área declarada reserva de la biosfera.

«Lo que más me gusta de la ruta es su buen firme, se anda muy bien» juan gómez, senderista de fuensalida (toledo)

Tras una hora a pie, aparece la portilla del fraile, que antes de verse entera, se escucha. Corre el agua en dos tramos de cascada, ahora bien surtidas de agua. «Hay épocas del año en que lleva mucha más», enriquece Borja García, teniente de alcalde de Serradilla. «El sendero de la garganta del fraile es muy popular entre los vecinos del pueblo, forma parte de su día a día –sitúa el concejal–. Muchos van a coger agua a la fuente de la garganta del fraile, que de hecho es de la que bebe Serradilla, porque ahí hay una toma municipal. Y antes hubo molinos. Uno de ellos, el de don Timoteo, que fue un anticipado a su tiempo, permitió que la luz llegar al municipio».

Y en otra época, sigue el edil, las vecinas caminaban hasta esta garganta para lavar la ropa. «La primera que llegaba cogía sitio en un charco que hay ahí, al que llamamos 'el charco del agua caliente', y a veces había entre ellas sus pequeñas riñas por ver quién cogía el mejor sitio».

Ampliar La ruta discurre en casi todo su recorrido por firme cómodo, y en sus nueve kilómetros solo hay una cuesta. palma

Justo ahí, en ese punto clave del recorrido, el que le da nombre y el que todos quieren llevarse guardado en el móvil, empieza una pista forestal ancha que mudará en camino de hormigón ya al final, llegando al pueblo. Es una pista ancha y de tierra bien compactada, que los paisanos eligen para ir a la garganta a por agua. O a soltar a los perros para que corran, como hace una pareja serradillana que se cruza luego con Juan Gómez (70 años) y su hijo Sergio (45). Han viajado desde Fuensalida (Toledo, a 70 kilómetros de Madrid) solo para conocer el sendero ganador del concurso nacional. «Mi padre lo vio en algún sitio y aquí estamos», explica el hijo. Se han traído comida, pero quizás acaben sentándose a comer en algún sitio, cuentan. «Lo que más me está gustando de este sendero es lo bien que está el firme, se anda muy bien», cuenta el padre.

«Lo del premio lo hemos notado claramente, el sábado pasado hicimos una ruta por él y nos cruzaríamos con unas setenta personas», cuenta el teniente de alcalde de Serradilla

Él y su hijo tomaron el sendero de la derecha nada más bajarse del coche, lo que significa que solo han caminado por esa pista forestal (apta para coches). Diez minutos después de ellos debieron salir estos dos técnicos de la mancomunidad de municipios Valle del Alagón, que cubren la ruta a modo de inspectores. «Estamos viéndola –informan– porque en la mancomunidad organizamos rutas y queremos que la de este domingo sea esta». A cinco minutos de la portilla y su garganta está el paraje de 'La puente', con su puente de piedra y los restos de un molino (el uso del artículo femenino es un arcaicismo que aquí ha sobrevivido, curiosamente en el pueblo que más promociona el extremeño, utilizado en Serradilla para nombrar calles y negocios).

A partir de 'La puente' empieza una cuesta que alcanza el 11% de desnivel y corona en el mirador El alambique, que incluye un merendero con una parte techada. También lo hay, aunque más pequeño y sin tejado, en la garganta del fraile, la cascada en dos tramos que en el últimos mes está viendo desfilar a más gente de lo habitual. «Lo del premio lo hemos notado claramente, el sendero tiene bastante más trasiego, el sábado pasado hicimos una actividad en él y nos cruzaríamos con unas setenta personas», explica Borja García, que adelanta también que el Ayuntamiento tiene entre sus planes hacer algunas mejoras en el entorno de la portilla del fraile, visto el aumento de caminantes, que tal como él constata, es ya evidente. Y más que lo será. Seguro.