Un incendio en Ávila moviliza medio centenar de medios y obliga a detener los trenes que conectan con Madrid Castilla y León ha decretado el nivel 2 de gravedad, mientras que la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso ha activado el nivel 1 por la proximidad de las llamas al municipio de Valdemaqueda

C. P. S. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:32 | Actualizado 20:38h. Comenta Compartir

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) debido a la proximidad del incendio de San Bartolomé de Pinar (Ávila) al municipio madrileño de Valdemaqueda. Por su parte, Castilla y León lo ha elevado hasta el nivel 2. Allí trabajan cerca de medio centenar de efectivos para tratar de controlar y extinguir las llamas, mientras investigan cuál pudo ser el origen del mismo.

El Gobierno regional ha enviado este viernes cinco helicópteros, dos bulldozer y 14 dotaciones de los cuerpos regionales de bomberos, brigadas forestales y agentes forestales para ayudar a extinguir el incendio de San Bartolomé de Pinar (Ávila), según ha trasladado Emergencias 112 en la red social 'X'.

Además, la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha informado que ya han salido efectivos pertenecientes al Primer y Quinto Batallón de Intervención BIEM1y BIEM5 desde sus bases en Torrejón de Ardoz y León para sumarse a las labores de extinción.

Por su parte, la Junta de Castilla y León elevó a Índice de Gravedad 2 este fuego forestal en el que trabajan ya más de 40 medios terrestres y aéreos. Según los datos del portal de información sobre incendios Inforcyl, recogidos por Europa Press, las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas.

A petición de los efectivos de Emergencias que trabajan en la extinción del incendio, la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid se encuentra totalmente interrumpida entre los municipios de Santa María de la Alameda y Las Navas del Marquésal. Según ha informado Adif, la circulación se ha cortado concretamente en la línea que conecta Villalba de Guadarrama con Ávila, debido a la cercanía de las llamas a las vías del tren. Al igual que se ha cortado en el tramo entre Herradón la Cañada y Zarzalejo. Hasta el momento ha afectado a seis trenes de media distancia.

Desde Renfe informan que se han suspendido los trenes de media distancia que comenzaban su viaje en la estación de Príncipe Pío en Madrid. Para poder continuar su viaje deberán de trasladarse a la estación Chamartín donde serán reubicados en trenes de Alta Velocidad hasta Valladolid.

