«Evolución favorable» del fuego de Valencia de Alcántara

El incendio de Valencia de Alcántara presenta una «evolución favorable a primera hora de este miércoles, manteniéndose en nivel 1 de peligrosidad», informa la Junta ... de Extremadura. En estos momentos trabajan en la zona 22 efectivos desplegados en tres unidades de tierra.

El fuego se declaró sobre las 16.30 horas del pasado lunes en la Aceña de la Borrega y su evolución está sujeta a que «se mantengan las condiciones meteorológicas».

Las llamas comenzaron en las proximidades de esta población dependiente de Valencia de Alcántara, en el oeste de la región, junto al límite con Portugal, y a lo largo de este martes ha llegado a movilizar a unas 150 personas y a trece medios aéreos y catorce unidades del plan Infoex.

Este martes, a los ocho helicópteros del operativo regional se ha sumado la ayuda del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En concreto, dos brigadas helitransportadas de la BRIF (Brigada de Refuerzo ante Incendios Forestales) con sede en Pinofranqueado; el helicóptero tipo bombardero (con una helibalde en la que caben más de tres mil litros de agua) que pasa la temporada estival en Plasencia; y un avión tipo anfibio (más de 3.500 litros de carga) del Ala 43 del Ejército del Aire que opera desde Talavera La Real. El dispositivo del Infoex incluye cuatro técnicos y cinco agentes del Medio Natural, y en él colaboran medios del Sepei (el servicio de bomberos de la Diputación Provincial de Cáceres). También Portugal se ha sumado el operativo casi desde su inicio, enviando 13 bomberos y cuatro camiones.

Según la Junta de Extremadura, «el fuego se ha cobrado un total de 350 hectáreas, aunque la medición tardará todavía en ser definitiva», sostiene. El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) «no descarta reactivaciones durante la noche», añade.

Las labores de extinción se están viendo dificultadas por el viento cambiante y por la pedregosidad del terreno. La abundancia de granito complica la tarea de sofocar las llamas y además, genera continuas reactivaciones, una de las características que definen a este fuego que afecta a la misma zona que ardió hace veinte años, en el que fue uno de los peores incendios forestales que ha sufrido la comunidad autónoma en su historia.

Una de las preocupaciones de los técnicos al frente del operativo es que las llamas conduzcan el fuego hacia los pinares de Jola y Sierra Fría, dos zonas que ya se quemaron hace dos décadas. Pese a que en ellas se han desarrollado en los últimos años varias tareas preventivas, lo cierto es que conservan extensos paisajes repletos de pinos. Esta densidad arbórea desmedida es uno factor clave a la hora de desatar Grandes Incendios Forestales (GIF), que son aquellos que superan las 500 hectáreas. También se habla ya de los megaincendios, compuestos de varios GIF simultáneos. En el hipotético caso de que el incendio alcanzara esos pinares de Jola y Sierra Fría, crecerían las posibilidades de estar ante un fuego mayor. Pero durante la mayor parte de esta mañana, las llamas se dirigieron en dirección contraria, o sea, hacia San Vicente de Alcántara.

La zona en la que se localiza el fuego está próxima a a ermita de la Virgen de la Cabeza, en un paraje salpicado de casas rurales. Algunas, de hecho, tuvieron que ser desalojadas este lunes, dada la proximidad del fuego, si bien sus moradores ya pudieron regresar a ellas, según explicó el alcalde de Valencia de Alcántara. El Ayuntamiento de este municipio emitió un bando pidiendo a la población que en la medida de lo posible se abstuviera de circular con sus vehículos por la zona afectada, para no dificultar la tarea de los medios de extinción. También solicitó que se evitara «el camino del kilómetro 5 de la carretera de San Vicente de Alcántara y el pantano de Alpotrel».

En su inicio, el fuego quemó un área de matorral y dehesa, y luego se dirigió hacia otra de matorral y berrocales. De hecho, las llamas se han movido en las proximidades de espacios protegidos, como el berrocal de La Data. La ubicación del incendio motivó que la Junta de Extremadura declarara el nivel uno de peligrosidad, que es el preceptivo cuando pueden estar en riesgo bienes no forestales (naves ganaderas, carreteras y edificaciones aisladas, en los casos más habituales). La declaración de nivel uno no suele ser sinónimo de que estamos ante un incendio de grandes proporciones. Sí lo es cuando se decreta el nivel dos, obligado cuando el Infoex asume que no puede sofocar el incendio con sus propios medios y requiere los de otras administraciones. La declaración del nivel dos suele realizarse cuando se requiere la presencia de la UME (Unidad Militar de Emergencias), circunstancia que se dio por última vez en la región el pasado mayo, con motivo del fuego que acabó arrasando 10.800 hectáreas entre Las Hurdes y Sierra de Gata.

En el dispositivo también colabora Cruz Roja Española en Extre, que ha movilizado a once personas, una ambulancia, un vehículo de carga y otro frigorífico, para ocuparse, entre otras cosas, de suministrar kits de avituallamiento al personal que trabaja en la extinción. Estos kits están formados por un bocadillo caliente, una ensalada de pasta fresca, fruta, barritas energéticas, agua y bebidas isotónicas.