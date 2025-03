No hace ni un mes que José Pedro Farrona firmó su renovación por cuatro años como juez de paz de Monesterio, un cargo en el ... que empezó hace 16 años. Él cumplirá 61 en junio, y compagina esta labor con su trabajo como reponedor de sala en un supermercado.

«Sí, me gusta ser juez de paz, sobre todo porque es una función que me permite ayudar a los vecinos», dice el protagonista. ¿En qué les suele ayudar? «En las discusiones que tienen, que intentamos arreglar para que no haya que poner denuncia», explica antes de aportar un dato que avala su buen hacer. «El 85% de las mediaciones acaban con un acuerdo entre las partes», explica Farrona, que no emite una sentencia porque no es esa la competencia de los jueces de paz pero sí deja constancia escrita del acuerdo con sus términos, ratificado con su firma, la del secretario de la agrupación de juzgados de paz y la de las partes enfrentadas, que en ocasiones acuden al despacho de Farrona acompañadas por abogados.

«La mayoría de las veces, los problemas se dan por cosas sin importancia: roces de familias o cuestiones de lindes»

«Además, luego se vigila que el acuerdo se cumpla», explica el de Monesterio, que apunta también que «la mayoría de las veces, los asuntos que enfrentan a los vecinos no son graves». Son típicos los problemas de familia o los de lindes de propiedades, que si no se resuelven por esta vía, suelen acabar en los juzgados, con los gastos que ello conlleva y lo que supone de más carga de trabajo para los tribunales.

Entre los asuntos más habituales que despacha esta figura histórica están las bodas, el registro civil y los conflictos vecinales

«Además de las mediaciones, también nos encargamos de las bodas y de llevar el control del registro civil, donde anotamos nacimientos, matrimonios y defunciones», detalla Jose Pedro Farrona, que reconoce que esta vez se ha pensado renovar en el cargo.

«Me está costando encontrar vecinos que estén dispuestos a tomarme el relevo», asegura el juez de paz de Monesterio, que sí está al tanto de la reforma legal en trámite que plantea la desaparición de la figura que él encarna en su pueblo, para ser sustituida por las oficinas de justicia municipales. «Me parece mal, aunque habrá que esperar a ver en qué queda», plantea el respetado vecino, que en una semana normal, dedica a su función de juez de paz entre dos y tres mañanas.