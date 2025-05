Los médicos ven «inviable» eliminar las guardias de 24 horas en Extremadura por falta de personal

Los médicos extremeños consideran «inviable» la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, que se ha comprometido a acabar con las guardias de 24 horas. ... Quiere reducirlas a 17, algo que les parece bien, pero creen que es imposible llevarlo a cabo en Extremadura ante la falta de facultativos que sufre esta comunidad autónoma.

«Hacer guardias de 24 horas es muy cansado y es complicado la conciliación laboral y familiar. Estaría bien que fueran de menos tiempo, pero ahora lo veo totalmente inviable porque supondría la contratación de muchos más médicos y, si en este momento no tenemos para las guardias de 24 horas, imagina para las de 17», afirma el presidente del presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona.

Indica que para poner en marcha la medida se necesita un mayor presupuesto en Sanidad y eso, por el momento, no se contempla. «Lo veo como una simple idea que ya he escuchado más veces y que luego no se lleva a cabo por falta de presupuesto y de profesionales», añade.

Precisamente, la Consejería de Salud extremeña indica que es un asunto que no se ha abordado todavía en el Consejo Interterritorial de Salud y, «en aras de mantener la lealtad institucional», dice, la junta no ofrece ninguna opinión hasta que el tema sea resuelto en dicho consejo.

García ya ha dicho que se va a trabajar con los sindicatos, con las sociedades científicas y con las comunidades autónomas y ha aludido a otros países con menos profesionales por habitante que España, como Suecia, que ya han quitado las guardias de 24 horas.

Esto no significa, matiza, que vaya a ver una disminución en las retribuciones de los profesionales. «Lo que queremos es que trabajen bien y que ningún paciente sea al que se le atiende en la hora 23; queremos que se disminuya todo eso que la evidencia científica dice que son los errores médicos que se producen por el cansancio de los profesionales», indica la ministra.

En ese sentido, los médicos extremeños están de acuerdo con ella, pero apuntan que las plantillas están bajo mínimos y no hay margen de maniobra. Incluso aluden a servicios sanitarios en Extremadura a los que ya les cuesta abarcar, con guardias de 24 horas, toda la demanda asistencial.

«Ya hay muchos servicios que tienen problemas para hacer guardias. En atención primaria, tras esas jornadas, en muchos casos tienen que pasar consulta al día siguiente ante la carencia de profesionales que sufre el sistema en Extremadura. En hospitales, sobre todo en los más pequeños como el de Coria y Navalmoral, hay pocos sanitarios y esta nueva medida obligaría a aumentar el número de guardias por profesional», explica Arjona, que se refiere al verano como una época en la que esta incitativa sería imposible de materializar. «En esos meses hay quien tiene guardias cada tres días y llegan a realizar más de diez cada mes», detalla.

En el mismo sentido opinan desde el sindicato médico de Extremadura (Simex). «Si hay déficit de médicos, que me expliquen cómo se pueden reducir las horas de guardia y qué sistema tienen. Es inviable», asegura María José Rodríguez, secretaria general de Simex.

Se incumple la normativa

De hecho, debido a la escasez de personal el número de horas que hacen los facultativos en el SES sobrepasa las 48 semanales estipuladas por la normativa europea. «La jornada laboral del médico son 35 más las guardias. Para no pasarse de las 48 hay que hacer tres o cuatro guardias como máximo y aquí, en Extremadura, se hacen más. Hay médicos que llegan a hacer ocho al mes», asegura Rodríguez.

«Nos parece muy bien la reestructuración de guardias y reducir las horas. Es bueno que lo pongan sobre la mesa, pero desde luego ahora no se puede aplicar», añade Rodríguez, que asevera que en el sector médico «todo el mundo piensa lo mismo, que esto no puede ser».

La ministra de Sanidad ya ha matizado que el cambio se iría dando poco a poco en cada uno de los servicios y cada uno de los lugares donde se puede implantar.

Para Simex y los colegios de médicos es complicado que llegue a Extremadura. Apuntan que es un pensamiento común entre los facultativos de esta comunidad autónoma y más atendiendo a los datos tanto presentes como los que se esperan en los próximos años.

Simex ya ha cifrado en 133 las plazas de médicos sin cubrir en el SES. De ellas, 101 son del ámbito hospitalario y 32 de atención primaria.

En cuanto a atención primaria, el área de salud más afectada por las vacantes sin cubrir es Don Benito (9), seguida por Llerena-Zafra y Navalmoral, con cinco.

A eso se suma que el problema de la escasez de médicos parece que no tiene visos de solucionarse, pues Extremadura no es una de la regiones que más atrae a los médicos. De hecho, en la elección de plazas MIR es una de las comunidades que más suele tardar en completar sus plazas, si es que las cubre en su totalidad. En las dos últimas convocatorias se han quedado un total de 41 vacantes desiertas (26 en 2022 y 16 en 2023).

Para que eso no suceda e intentar retener talento, la Consejería de Salud quiere ofrecer a los MIR que finalicen su formación contratos de hasta tres años. Asimismo, pretende ofrecer incentivos económicos, fomentar que los MIR participen en proyectos de investigación y se beneficien de bonificaciones en máster y posgrados.