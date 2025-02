Son las nueve de la mañana y Francisco Granado (35 años) y Marta Leno (33) acaban de levantar la persiana de su taller mecánico en la localidad cacereña de Torrejoncillo. Por delante, muchos coches que reparar en el mismo espacio donde hace dos años ... no paraban de brindar con amigos y familiares. Estaban celebrando que les había tocado el Gordo de la Lotería de Navidad. 400.000 euros que les han servido, según cuentan, para vivir más tranquilos.

Nada de lujos y derroche que les conviertan en dos más de la estadística que asegura que el 70% de los ganadores de la Lotería acaba arruinado. «Al día siguiente, el mismo 23 de diciembre, estábamos trabajando», cuenta esta pareja.

Ellos conservan parte del premio que les tocó tras comprar en Punta Umbría un décimo del 72897. «Lo vi en una Administración que estaba cerrada y le dije a Fran que de ahí no nos movíamos hasta que abrieran», comenta Marta, que trabaja de administrativa en el taller. «Así que allí esperando con el calor hasta que lo compramos», recuerdan.

Fue la mejor espera de sus vidas. Él antes trabajaba como empleado en el taller de coches que ahora dirige. «Mi jefe falleció y un año antes de que me tocara el Gordo me quedé con el negocio. Faltaban por pagar las herramientas y nos quitamos esa deuda. También hemos comprado un piso en Cáceres como inversión. No nos ha costado muy caro».

Siguen viviendo en Torrejoncillo en la misma casa que antes de que la suerte llamara a su puerta. «Tenemos una hipoteca, pero es muy pequeña», matizan.

No se han planteado dejar el trabajo. «Para empezar Hacienda te quita 72.000 euros. Aunque es un pellizco gordo, para años sabáticos no da. Además, nos tocó en plena pandemia. No se podía ir a casi ningún sitio. Solo hemos hecho algún viaje, pero todos en España», comenta Marta, una gran aficionada a la Lotería.

Gastaba todos los años unos 200 euros y para este 2022 lleva más de 500. Los extremeños gastarán una media de 60,77 euros. Solo en Baleares (39,63), Canarias (43,70), Cataluña (54,74), Andalucía (57,32) y Navarra (57,64) desembolsarán menos.

En el caso de Marta, empieza a comprar lotería en septiembre y para el próximo sorteo tiene décimos de Torremolinos, Bilbao o Asturias, entre otros lugares. En 2018 también le tocaron casi 5.000 euros en la Primitiva.

Pese a esos golpes de suerte, su día a día no ha cambiado. «Eso sí, si nos apetece un fin de semana en Madrid en un hotel de 200 euros lo cogemos. En ese sentido ya no miramos tanto el dinero, pero seguimos siendo los mismos. En Torrejoncillo, en nuestros bares del pueblo y con nuestros amigos. Solo que ahora dormimos más tranquilos», comenta Fran, que también rompe mitos en torno a los premiados. «A nosotros no nos llamó ningún banco para meter el dinero con ellos».

Ampliar Isabel Prieto y Sandra Banda, que fueron agraciadas con el Gordo en 2018, junto a sus dos hijas, Vera y Cloe, en su nueva casa en Casar de Cáceres. HOY

Nueva casa, viajes y caravana

Con quienes sí intentaron contactar fue con Isabel Prieto y Sandra Banda, de 34 años. Es un matrimonio que ganó el Gordo en 2018 tras comprar un décimo del número 03347 en máquina, en la papelería Marijuli de Casar de Cáceres. «No tenían mi teléfono y el mismo 22 de diciembre contactaron con mis padres para que guardáramos el boleto en la caja fuerte de una entidad. No lo necesitamos porque nosotras ya lo teníamos muy bien guardado», comenta Isabel.

Lo primero que hicieron fueron dos viajes. Sandra invitó a su familia a la costa de Huelva e Isabel a sus amigas a la costa Amalfitana, en Italia. Luego se compraron un terreno en Casar de Cáceres, donde viven, y se hicieron una casa a su gusto.

«Tiene 170 metros con 80 de jardín y una piscina. Es de estilo alemán porque las dos estuvimos trabajando allí como enfermeras y nos encanta. Tiene dos salones, uno de ellos a doble altura que también es biblioteca, con un tejado enorme que cae a 40 grados», explica Sandra, que cinco meses después de ganar el Gordo obtuvo la plaza de funcionaria. Las dos trabajan en el Hospital Universitario de Cáceres.

Al poco tiempo de ser premiadas también empezaron el proceso para ser madres y ahora tienen dos hijas de dos años. «Siempre quisimos y el premio nos dio estabilidad para empezar antes. Ya sabíamos que podíamos recurrir a lo privado si en la sanidad pública se acababan las oportunidades», cuenta Isabel.

También se compraron un coche familiar y una caravana. «Cada mes solemos conocer algún sitio diferente. Nuestras hijas ya han estado en Alemania, Escocia, Inglaterra y Portugal, pero eso nos lo permitimos también porque trabajamos. A nosotros la Lotería nos ha ayudado a hacer antes lo que siempre hemos querido. Que con poco más de 30 años puedas tener tu casa, tu familia y tiempo para pasarlo con tus seres queridos es el mayor lujo».