«La mayoría de los jóvenes no usan el preservativo; hace falta más educación sexual»

Los casos de infecciones de transmisión sexual se han incrementado en los últimos años y lo sabe bien Ana Yáñez Otero, psicóloga sanitaria, sexóloga ... clínica y directora del Instituto Clínico Extremeño de Sexología. Conoce esta realidad por su trabajo y apunta a que es preocupante la tendencia que se observa entre las personas de 16 a 35 años. «Cuando damos charlas a jóvenes nos encontramos con que ya han tenido este tipo de enfermedades, las conocen o han estado con parejas que las han padecido», indica.

Pero, ¿cuáles son las razones que están detrás de este aumento? Yáñez Otero, que además es presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, miembro del comité asesor de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y directora del máster de Sexología de la Universidad de Extremadura, da las claves.

Dice que este problema es multifactorial. «Se ha dejado de normalizar el uso del preservativo en las relaciones sexuales. La mayoría de los jóvenes no lo usan», afirma la experta, que recuerda que en la década de los noventa se hizo mucho hincapié en promocionar el uso responsable del preservativo para tener prácticas seguras y lamenta que se haya dejado de hacer.

«Ahora hace falta más educación sexual», apunta Yáñez. «No llega a las escuelas de la forma que debería y se limita a charlas de una hora informativas y no educativas. Eso no es suficiente. Además, el profesorado no está formado para ello y hay centros que no se atreven a darlas por miedo a la reacción de las familias».

«El 'chemsex', que es el consumo de drogas durante la relación, y el sexo en grupo se está extendiendo mucho», asegura Yáñez

Añade que en casa tampoco es un asunto que se suela hablar y si se hace llega tarde, es decir, cuando los jóvenes ya han tenido sus primeras relaciones o han buscado información.

Y precisamente ahí es donde llega otro de los problemas: Internet. «En la red el contenido no está contrastado porque no buscan en páginas científicas y hay muchísima pornografía al alcance de cualquiera de manera gratuita. Ahí no se normaliza el preservativo, ni el femenino ni el masculino, además de darse comportamientos muy desiguales, con falta de consentimiento, machistas, misóginos y muy violentos».

Finalmente, alude a las prácticas de riesgo. «Las ha habido siempre, pero ahora es más fácil acceder a ellas. El 'chemsex', que es el consumo de drogas durante la relación sexual, y el sexo en grupo se esta extendiendo mucho», concluye.