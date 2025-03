–¿Cuál es su afición favorita?

–Me apasiona escuchar música, pero sobre todo tocar la guitarra y disfrutar de mi pasión compartiendo mi tiempo ... con otras personas.

–¿Desde cuándo la practica?

EMOCIÓN «Que una mujer de 70 años te diga que el ratito del ensayo le da la vida es muy satisfactorio»

EN CASA «Mi hijo Mario es músico. En casa todos respetamos los espacios y los tiempos de cada uno»

–Desde hace mucho, no sé. Comenzó a raíz de necesitar una nueva guitarrista nuestra asociación. Compré una guitarra y me aprendí de memoria todos los vídeos y tutoriales de YouTube que pude encontrar. En mi etapa escolar ya había tenido una guitarra y había aprendido nociones básicas, para mí no era algo nuevo, pero sí lo tenía bastante olvidado.

–¿Se la inculcó alguien?

–Tengo que agradecer a un maestro de Educación Primaria, Joaquín Calvo Flores, que me inculcara el amor por la música, por cantar, por perder el miedo a expresarme. Dedicábamos muchas horas a aprender canciones de las de toda la vida, era fantástico.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana, al mes?

–Todo el que puedo. Ahora, por mis obligaciones de alcaldesa, no es mucho. Intento seguir practicando todas las semanas.

–¿Participa o forma parte de algún colectivo?

–Hace unos años un grupo de amigos y familiares creamos la asociación Coro Abril, cantamos en certámenes, concursos, eventos privados y eventos solidarios. Hace ocho años me hice cargo del Coro Voces Unidas, del centro de mayores de Burguillos, formado por socios del centro y de la asociación de mujeres Jara. Ensayamos en el centro de mayores. Hemos creado una gran familia.

–¿Qué tipo de satisfacciones ha tenido: le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, viajar…?

–La mayor, poder influir en el ánimo de las personas. La música alegra el alma y te acompaña siempre en los buenos y en los malos momentos. Es muy satisfactorio oír a una señora de 70 años decir que el ratito del ensayo le da la vida, que le devuelve la alegría de vivir. Ver a una persona salir de una depresión gracias a esos momentos de música y convivencia. Ver a personas llorar de emoción al cantar una letra que les transporta a otros momentos de su existencia. Visitamos continuamente a los usuarios del centro de día y a los de la residencia, cantamos con ellos y pasan un rato agradable, esa es mi mayor satisfacción. Durante los meses postpandemia salíamos a la calle y cantábamos en las plazas y esquinas villancicos en Navidad. Una vez al año hacemos un pasacalles musical solidario en el que participamos todos los grupos musicales del pueblo. Son momentos impagables. Y todo esto sin nombrar el bien que me hace a mí como persona.

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento?

–Tanto con el Coro Abril como con Voces Unidas hemos ganado diversos premios en certámenes y concursos a nivel local. Me quedo con el reconocimiento de mis paisanos.

–¿Le ha supuesto algún problema alguna vez: quejas de la familia, restarle tiempo, ocupar espacio en casa…?

–Ninguno, ¿en qué casa no se escucha música? Mi hijo Mario también es músico. Bueno, él es músico, yo sólo aprendiz. Hemos podido tocar a veces juntos y para mí es un orgullo. En casa todos respetamos los espacios y los tiempos de cada uno de los miembros de la familia, y, si podemos, compartimos 'hobbies' y experiencias. El tiempo que me resta lo dedico con sumo gusto. Tan sólo me ha dolido una vez que me instaron a «soltar la guitarra y coger el zacho», sin saber quien me recriminaba que no importa la herramienta cuando se consigue el fin.

–¿Le ha dedicado dinero, calcula cuánto? ¿Lo ha ganado?

–Dedicarle dinero sí, ganarlo, no. No tengo una guitarra excesivamente cara. No necesito mucho dinero para poder disfrutar de mi afición. Lo que son gastos, los normales: cuerdas, atriles, afinadores, etc.

–¿Ha tenido otras aficiones?

–El teatro, el baile, la moda, la lectura, el deporte (aunque haciendo honor a la verdad llevo bastante tiempo sin correr, hay que retomarlo). El maquillaje, que convertí en profesión durante una época de mi vida. Una de mis aficiones frustradas: la pintura, aunque nunca es tarde para comenzar, ¿no?