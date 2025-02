Las matronas reclaman al SES una estrategia que frene las cesáreas en Extremadura

Extremadura es la segunda región del país, tras la Comunidad Valenciana, en la que más cesáreas se practican y la tasa se dispara, especialmente, en ... los hospitales comarcales.

Así lo pone de manifiesto un informe elaborado por la Asociación Profesional de Matronas Extremeñas (APMEX). «Un documento que hemos confeccionado este año con los últimos datos disponibles para reivindicar a los responsables sanitarios de la región una estrategia que corrija esta situación», explica Cristina Franco Antonio, presidenta de las matronas extremeñas.

Según su informe, Plasencia es el área de salud en la que más cesáreas se producen en la región. En el Virgen del Puerto, más de la mitad de los partos que hay, un 50,98%, son por cesárea.

Pero su caso no es una excepción en Extremadura. Este porcentaje es del 42,85% en Coria y del 39,23% en Don Benito-Villanueva, hospitales comarcales en ambos casos también con un alto índice de cesáreas. Por debajo se sitúan Llerena (35,50%), Cáceres (27,50%) y Badajoz (25%). Los hospitales de Navalmoral de la Mata y Mérida, con un 22,96% y 20,24% de cesáreas, son en los que más partos no intervencionistas se llevan a cabo.

«Esta situación debe cambiar», insiste la presidenta de APMEX. «Una cesárea es una intervención quirúrgica que genera más morbilidad en la mujer a corto y largo plazo», afirma Cristina Franco. «Afecta a su fertilidad futura, reduciendo las posibilidades de tener un embarazo después, y deja secuelas como operación abdominal que es».

Por eso las matronas extremeñas han reclamado al SES, en el primer encuentro que han mantenido con sus responsables, que urge abordar cómo reducir la tasa de cesáreas en la región. «Ya se lo hemos solicitado al subdirector general de Cuidados y Humanización, a quien hemos entregado nuestro informe, y la próxima semana se lo volveremos a pedir al gerente del SES, con el que tenemos prevista una reunión».

Las matronas extremeñas quieren que se retome la estrategia del parto normal. En líneas generales, explica Franco, supone reducir el intervencionismo médico en el embarazo, recuperar la autonomía de las matronas en la asistencia al nacimiento, una humanización de la misma y un mayor protagonismo de la mujer en la toma de decisiones.

«Existe una estrategia de atención al parto normal en el sistema nacional de salud y otra específicamente en Extremadura», recuerda la asociación. Sin embargo, «diez años después de contar con estos protocolos, a pesar de ellos y el tiempo transcurrido, la asistencia obstétrica sigue siendo altamente intervencionista».

No es la única petición que las matronas han expuesto al SES y que de manera pública plantearon este jueves durante la primera sesión de sus XXIV jornadas científicas, que celebran en el Alfonso VIII de Plasencia.

La asociación, que aglutina a 125 de las aproximadamente 200 matronas que ejercen en la sanidad extremeña, reclama también que se practiquen interrupciones del embarazo en los hospitales públicos.

Educación sexual

«Siguen sin realizarse abortos y aún no se cuenta con un registro de médicos objetores», denuncia APMEX. «Es necesario que se avance en este derecho que tienen las mujeres, no puede ser haya que derivarlas a clínicas privadas de la región o, en el peor de los casos, a otras fuera de la comunidad autónoma como está sucediendo».

Cristina Franco señala que las mujeres que interrumpen su embarazo requieren ayuda y acompañamiento antes, durante y después de la intervención, «y hay que trabajar para que cuenten con ello cuanto antes». Desde su punto de vista, «es hora de que se deje de tratar este asunto como algo clandestino».

«Hay que acompañar a la mujer en la interrupción del embarazo, tiene que dejar de tratarse como un acto clandestino» Cristina Franco Antonio Presidenta de APMEX

APMEX pide también que se invierta en la promoción de la lactancia materna, «porque está demostrada su beneficio para bebés y madres», y que se diseñe y se ponga en marcha un plan de educación sexual en el conjunto del territorio del que ellas formen parte activa. Así lo reclaman con el lema elegido este año para sus jornadas: 'Cuidados de la mujer más allá de la maternidad'.

«Es imprescindible que haya educación sexual desde la infancia y que las matronas estemos en la planificación familiar, porque se reducirían los embarazos no deseados, los casos de violencia de género, transmisión de enfermedades venéreas...», detalla Franco. También, concluye, «porque, en el caso de la mujer, el sexo no se relaciona con placer, solo con la reproducción, y se nos olvida que esto no es así».