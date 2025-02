Mary, de trabajar en el súper a ganar premios literarios

Celestino J. Vinagre Lunes, 4 de noviembre 2024, 07:10 Comenta Compartir

Tene 37 años y lleva más de la mitad de su vida, 19 años, como trabajadora de un supermercado en Santa Marta de los Barros (4.136 habitantes). Es repartidora de los pedidos que bares, restaurantes y ciudadanos particulares hacen en el Súper Ahorro Castaño-Covirán. Antes que distribuidora, fue cajera. Pero desde hace unas semanas, a Mary Jiménez Manzano (12 de octubre de 1987, Badajoz), además de productos de la tienda, le compran libros y le piden dedicatorias en su primera y exitosa novela.

Con 'Josefa y su aquelarre', narración histórica de inequívoco protagonismo extremeño, Mary ha ganado un premio literario de prestigio, el de la editorial Círculo Rojo. Es la escritora con el mejor libro del año para la editora referente de autopublicación de libros. «Una novela envolvente capaz de atraparte desde las primeras líneas haciendo que, sin darte cuenta, no puedas parar de leer», define Círculo Rojo.

La santamartense cumplió años el mismo día que le dieron el premio –dotado con 7.000 euros– en una gala celebrada en Roquetas de Mar (Almería). Y lo hizo pocos días después de que se matriculara en el primer curso de Historia del Arte en la Universidad de Extremadura. En Cáceres. Porque, reseña, uno de sus objetivos siempre fue sacarse una carrera. Es su nuevo reto mientras sopesa escribir un nuevo libro y, por supuesto, sigue con su trabajo de repartidora de supermercado.

«No sé de dónde sacaré el tiempo pero lo haré. Mi trabajo en el súper es de unas ocho horas diarias. Y voy a seguir leyendo, porque es mi pasión, y quiero empezar a escribir una segunda novela. Si me dicen eso hace dos años.... Y no te digo ya lo de ganar un premio. Todo está siendo increíble. Soy una persona que me gusta marcarme siempre retos», confiesa a HOY.

Cuando empezó a trabajar en el supermercado, Mary Jiménez no tenía la ESO. No la llegó a terminar. La dejó en su segundo curso en el instituto de Valverde de Leganés. En su adolescencia no quería saber nada de estudiar.

Pasión tardía

«No le encontraba aliciente a seguir estudiando. Y decidí no seguir haciéndolo a los catorce años. Ni por asomo pensé entonces en que una de mis pasiones sería la lectura. Y menos aún que llegaría a escribir una novela», comenta.

El graduado de la ESO lo consiguió después de empezar a trabajar en el súper. Y ahora va a por un título universitario. «Lo de los títulos educativos es asunto para mí de persona mayor. Quiero decir, que me los saco, no de joven sino de mayor», suelta con una media carcajada.

Lo hace en una jornada frenética en la que atiende a HOY mientras realiza su jornada laboral con una furgoneta Renault Kangoo por las calles de Santa Marta.

Jiménez posa en su casa de La Morera con el trofeo y su novela, ambientada en Llerena y cuya protagonista es una mujer de Aceuchal. Miguel Ángel Méndez

En la tienda, Sonia, Paqui, Marta, Juli, Mari Carmen e Isa, sus compañeras, y Miguel, su jefe, se muestran felices, como si fueran de su familia, por el reconocimiento literario que acaba de lograr Mary Jiménez. También lo están los vecinos de este pueblo al sur de Tierra de Barros. Es su particular heroína y motivo de orgullo.

Felicitaciones

Mary se muestra humilde y dice estar sobrepasada por la catarata de felicitaciones. No se dedica ni a escribir, ni está vinculada con ninguna profesión pero resalta que eso no le ha impedido poner en pie su vocación escritora.

«No pensé en estudiar para ganarme la vida con lo que estudiara», confiesa esta mujer que ha vivido en La Albuera, Corte de Peleas y Santa Marta. Reside en La Morera (a ocho kilómetros), de donde es su marido, Moisés, trabajador en un taller mecánico.

Autodidacta convencida, amante entusiasmada de la novela histórica con tintes bélicos, su vida seguía transcurriendo entre las estanterías de Covirán y la furgoneta de reparto hasta que se le apareció Josefa, de Aceuchal, y con ella el impulso de escribir una novela.

Josefa, una anciana curandera –sanaba con productos naturales– es la protagonista de su novela. Una mujer que existió realmente en el siglo XVII. En Aceuchal, al lado de Almendralejo, la apodaban 'la Zarpazos'. Entre 1661 y 1662 fue juzgada por la Inquisición en Llerena. En el Palacio de los Zapata. Fue acusada de herejía.

Todo eso es verídico. «La trama tiene parte de realidad. El personaje de Josefa es real. Otra cosa es la ficción posterior con otros personajes. Josefa ha sido realmente la que me ha ido empujando durante dos años a escribir una novela», relata Jiménez.

Su obra lleva cuatro ediciones por parte de Círculo Rojo. La editora vende cada mes 20.000 títulos distintos. Uno de ellos, por su calidad literaria y narrativa, es 'Josefa y su aquelarre', de la extremeña Mary Jiménez Manzano.

Ampliar Jiménez recibe el reconocimiento de sus compañeras de trabajo. HOY