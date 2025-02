María Muñoz, especialista del aparato digestivo: una tesis para adelantarse al cáncer

María Isabel Hidalgo Badajoz Lunes, 17 de julio 2023, 07:42 | Actualizado 09:16h. Comenta Compartir

Poco antes de terminar la carrera de Medicina María Muñoz ya tenía claro que quería ser médico del aparato digestivo. «Quería una especialidad en la que tuviera que usar las manos, pero no quería una cirugía pura», explica.

El esfuerzo y las horas de estudio le llevaron a conseguirlo, desde hace ocho años María realiza endoscopias y colonoscopias a diario. Una tarea de la que se ocupa desde que en 2010, finalizó sus estudios de Medicina en la Universidad de Sevilla. Tras aprobar el MIR eligió la especialidad de digestivo, algo a lo que siempre quiso dedicarse. «Supe en los últimos años de la carrera que quería dedicarme a esto. Me daba la posibilidad de convertirme en médico quirúrgica y además tratar las enfermedades del estómago que son muy amplías».

Su gusto por la medicina le viene desde pequeña, lo ha visto en su padre médico experto en enfermedades infecciosas, Agustín Muñoz que le ha sido de gran ayuda para elaborar su tesis, a la que se ha dedicado los últimos cuatro años y que le ha valido un Cum laude, debido a su complejidad ya que plantea la posibilidad de realizar biopsias líquidas a los pacientes para hacer una detección precoz del cáncer de colon.

Al hacer colonoscopias diarias y ver cuántos pacientes tienen lesiones que se podrían detectar de forma rápida, María se planteó la necesidad de desarrollar una técnica no invasiva que permitiera diagnosticar en una fase precoz el inicio del cáncer. En base a esta premisa ha trabajado durante los últimos años.

ALGUNOS DATOS Biográficos. Nació en Badajoz, su pasión por la Medicina la llevó a Sevilla, donde se formó y donde ha vuelto, después de estar en varias ciudades para estar cerca de Extremadura y vivir con su marido. Formación. Estudió primaria en el colegio Luis de Morales. La secundaria y bachillerato lo cursó en el Instituto Rodríguez Moñino, La carrera la hizo en la Universidad de Sevilla.

Así, con su tesis ha desarrollado una técnica para detectar a través de un análisis en la orina del paciente si una persona sufrirá cáncer de colon en un futuro, ya que el estudio que se realiza mediante moléculas de ARN determina si una persona con antecedentes familiares de tumor colorectal también lo padecerá.

«No es una tesis habitual de un médico, porque es más de laboratorio», explica María.

Los estudios y análisis que ha tenido que realizar para completar su tesis los ha llevado a cabo con el Servicio de las Técnicas Aplicadas a las Biociencia de la Uex, que es el laboratorio que la Universidad tiene en Badajoz. «Después de estar en varios sitios diferentes decidí hacer la tesis aquí», cuenta Muñoz, que quería aportar algo a la región y además este laboratorio es en el que están las técnicas más innovadoras de Extremadura.

Esta no era la primera vez que María hacía una tesis, ya lo intentó hace varios años pero tuvo que dejarlo porque cuenta que es algo que a lo que hay que dedicar mucho tiempo y es importante estar muy implicada.

El estudio que defendió hace apenas un mes y que está pendiente de publicarse en revistas científicas. «Es el futuro, ya que es algo muy novedoso », relata. Una técnica que aún es muy costosa pero que llegará en un futuro.

Lo más complicado para ella fue compaginar el trabajo en el hospital con la investigación y continuarla con la pandemia. «Los laboratorios estaban centrados en la covid, fue una época difícil», apunta.

La figura de su familia y su pareja fue fundamental para que María desarrolle la investigación. «Me he sentido muy arropada por todos, mi marido, Curro era quién hacía la cena mientras yo me dedicaba a analizar bases de datos». Además, la dificultad con la que se encuentran los doctorandos en España, así lo comprobó en sus viajes, es que a diferencia de otros países no reciben remuneración por la investigación.

Vuelta al mundo

Cuando María terminó la residencia del MIR, decidió coger una mochila y dar la vuelta al mundo, le acompañó su pareja y recorrieron Argentina, Chile, Japón, Filipinas o Vietnam. «Siempre he sido muy aventurera, es algo que mis padres nos enseñaron a mi hermana y a mí».

De sus viajes a los que no dedicó más de cuatro meses, porque quería estar de vuelta en Sevilla para coger plaza en el Hospital, aprendió a valorar más sus costumbres o su casa.

Conocer tanta variedad de culturas le sirvió para abrir la mente. «Te ayuda a ser tolerante y respetar lo diferente», matiza.

Unos aprendizajes de los que se ha servido a diario en su trabajo cuando tiene que dar malas noticias. «Todos los días le digo a algún paciente que tiene cáncer de colon. Es importante usar un vocabulario sencillo y dejarle claro que tiene alta probabilidad de curación gracias a los cribados de cáncer colorectal que se han implantado», afirma.

Mientras ayuda a diario a sus pacientes a superar su enfermedad, se está formando para poder realizar la disección endoscópica sin mucosa, una pequeña cirugía que se realiza a través del intestino. Se trata de una técnica endoscópica que de implantarse en el hospital, María y su equipo serán pioneros en ponerlo en marcha en el Virgen Macarena de Sevilla, donde asegura estar muy cómoda por su cercanía con Extremadura.

Otra de las cosas que no descarta es la posibilidad de dar clases, otra de sus pasiones. Mientras, dedica su tiempo libre a aprender kite surf.