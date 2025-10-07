María Guardiola será la ponente del dictamen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional del Comité Europeo de las Regiones Guardiola se convierte en la interlocutora a nivel europeo del Comité Europeo de las Regiones (CdR) en materia de cooperación territorial europea (Interreg) y el Fondo de Cohesión

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido designada este martes en Bruselas ponente del dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en particular para la cooperación territorial europea (Interreg) y el Fondo de Cohesión, un hecho que no tiene precedentes en la comunidad extremeña desde hace 30 años.

De este modo, Guardiola se convierte en la interlocutora a nivel europeo del Comité Europeo de las Regiones (CdR) en esta materia. Tras los correspondientes contactos con las partes interesadas y debates y votaciones en Comisión, se espera que el dictamen sea finalmente adoptado por el Comité en el Pleno de mayo de 2026.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) es uno de los principales instrumentos financieros y una de las principales herramientas de inversión de la política de cohesión europea.

Se creó en 1975 con el objetivo de contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, especialmente en las regiones menos favorecidas, recuerda en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Asimismo, este fondo presta una «especial atención» a las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, así como a las regiones insulares, transfronterizas y montañosas.

Cabe destacar que el pasado mes de febrero, Guardiola también fue designada candidata a ocupar la presidencia de la Comisión Coter del CdR a partir de 2027, una comisión que no sólo aborda las competencias en materia de presupuesto comunitario y política de cohesión, sino también la política de transportes, desarrollo territorial, cooperación transfronteriza, ordenación del territorio, vivienda y asuntos urbanos, entre otras cuestiones.