Se marchan los palestinos que han estado dos meses en Badajoz

La comunidad hispano gazatí que reside desde mediados de noviembre en Badajoz ha empezado a abandonar la ciudad. Son en torno a cincuenta personas – ... 52, según una de las refugiadas pues no hay información oficial– . Este lunes se ha marchado la mitad a Madrid en autobús y hoy martes está previsto que haga lo mismo otra mitad a otras ciudades de España, en principio Madrid, Sevilla, Valencia y Alicante. Así lo han expresado los propios palestinos que este lunes quedaban en el Revellín de San Roque, el albergue municipal que han ocupado en Badajoz durante este periodo.

Como se sabe, han huido de sus casas en la franja de Gaza por el asedio israelí que comenzó el pasado 7 de octubre tras los ataques de Hamás. Llegaron a España porque tienen nacionalidad española y el Gobierno puso en marcha un plan de repatriación. El conflicto está aún muy vivo y las bombas siguen cayendo donde hasta hace poco estaban sus casas.

No existe información oficial sobre su estancia en Extremadura ni tampoco sobre su marcha, ni por parte de la Delegación del Gobierno que gestionó su llegada a través del Ministerio de Migraciones, ni por Cruz Roja, entidad que se ha encargado de su atención en Badajoz.

Hace cinco semanas, cuando este diario se acercó a hablar con ellos, declararon que se sentían desamparados pues pasaban los días y nadie tenía un plan concreto para ellos. Entre los refugiados hay en torno a veinte menores, recordaron ayer desde esta comunidad.

Dificultades para alquilar

Según una de sus integrantes, a partir de ahora dejan de depender de Cruz Roja y se hará cargo de ellos Accem, otra oenegé que no tiene infraestructura en Badajoz, aunque sí en 43 municipios de 13 comunidades autónomas. Los nuevos destinos de estos palestinos serán Madrid, Sevilla, Valencia y Alicante. «Cada uno ha elegido una ciudad en función de si la conocía, tiene allí gente, familia o amigos. En Badajoz hay gente que le hubiera gustado quedarse, pero no hay sede de la asociación», decía ayer por teléfono una persona que se identificaba como esposa de uno de los palestinos. «En un primer momento nos han dicho que iremos a hoteles hasta que podamos optar a un piso porque el alquiler está muy difícil y ponen muchos requisitos, como que trabajes o tengas un contrato laboral de un año. Tampoco quieren niños y muchos no cumplimos las condiciones».

Según esta persona, el objetivo ahora es legalizar su estancia y encontrar un sitio donde quedarse de manera estable, por eso les han dicho, según su versión, que cambiaban de oenegé con el fin de que Accem los ampare en este proceso.