Marcelino Díaz, el TSJEx o Los Cabales, propuestos a Medalla de Extremadura

Uno de los 'padres' del cava extremeño. Un popular grupo de la Extremadura musical de la década de 1980. Un escritor y ... director gitano, que estuvo al frente del Festival de Mérida. El alto tribunal extremeño. O un artista gráfico que ayuda a luchar contra la exclusión. Son algunas de las propuestas a Medalla de Extremadura para este año que ha recibido la Junta, una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas. Son en total 17, las mismas que el año pasado.

El pasado 31 de mayo se cerró el plazo de presentación de candidaturas y HOY puede adelantar algunas de las que han entrado en la ventanilla de la Comisión de la Medalla, donde serán analizadas y enviadas posteriormente al Consejo de Gobierno de la Junta para su aprobación. La comisión esta presidida por el vicepresidente de la Junta, si lo hubiera, y si no (como en el caso del actual gobierno) por el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

Entre los vocales de esa comisión se incluye, entre otros, a la portavoz de la Junta; representantes de los grupos parlamentarios; de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex); de las dos diputaciones provinciales; del Tribunal Superior de Justicia y de la Universidad. Sus propuestas de concesión de medalla, en un número máximo de cinco, serán elevadas al Consejo de Gobierno de la Junta para su aprobación.

El Club Sénior de Extremadura ha propuesto la máxima distinción regional para el bodeguero Marcelino Díaz. El Ayuntamiento de Almendralejo es una de las entidades que se ha sumado a la petición, por apoyo unánime de los grupos municipales que conforman el Pleno.

Marcelino Díaz ya está jubilado, ha vendido su bodega (su marca, Puerta Palma). Fue uno de los impulsores del cava de Almendralejo y persona clave para que el espumoso elaborado en su término municipal pudiese formar parte de la denominación de origen (DO) Cava.

Inicialmente se excluyó al cava extremeño (a su empresa en concreto) de la DO pero Díaz pleiteó durante cuatro años y logró que ese tipo de vino entrara no solo para su bodega almendralejense sino para otras de su término municipal. El Tribunal Supremo admitió en 1987 que él podía formar parte de la DO frente a la oposición del Gobierno central y Cataluña.

Marcelino Díaz, junto a Aniceto Mesías y Pablo Juárez, ya fallecido, son tres bodegueros clave para la eclosión del cava de Extremadura.

Mientras, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura apadrina la medalla de Extremadura para el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Cumple 235 años de su creación. Dice que este tribunal es una institución «abierta y accesible al ciudadano», con «cercanía y sensibilidad en temas como la inclusión, la igualdad, menores o la violencia contra la mujer. Desde el punto de vista histórico ha servido para »vertebrar la región«, se recoge como mérito. También ha contado esta propuesta con el respaldo unánime del Ayuntamiento de Almendralejo.

Referencia gitana

Otras dos propuestas de medalla de Extremadura llega desde la fundación Secretariado Gitano. «Además de por sus méritos profesionales y humanos, coincidiendo con el 600 aniversario del pueblo gitano en España, 2025 es un año especialmente indicado», se expresa para proponer la entrega de la medalla a dos personas gitanas «algo que, en los 40 años de historia de la existencia de este galardón, aún no se ha producido».

Se pide para Francisco Suárez Montaño y Valentín Suárez Saavedra, este último a título póstumo. Nacieron en Santa Marta de los Barros. «Han realizado una contribución excepcional, desde una perspectiva intercultural, a la promoción social y cultural del pueblo gitano en España y Extremadura», se remarca desde la Fundación.

Paco Suárez es escritor y director de teatro desde hace más de cinco décadas. Llegó a ser el director del Festival de Mérida entre 2008 y 2010.

Valentín Suárez (fallecido en 2019), ha sido un destacado activista por los derechos del pueblo gitano y de otros grupos desfavorecidos. Fue uno de los principales impulsores del movimiento asociativo gitano en España. En Europa impulsó la Red Europea de Gitanos y Viajeros y la Red Europea contra la Marginación y la Pobreza.

Entre las candidaturas a medalla de Extremadura también está la del grupo Los Cabales, de Talarrubias. Este año se volvió a apoyar en pleno municipal, al igual que el año pasado. La candidatura para medalla ha recibido 47 adhesiones de consistorios y 19 de asociaciones, se indica desde el Ayuntamiento de este pueblo de La Siberia.

Grupo musical

Los Cabales, con Emilio Pérez, Manuel Aguilar y Luis Nieto como rostros visibles (en sus inicios estaban José Clemente y Manuel Ledesma), fueron en la década de 1980 un gran exponente musical de la tierra para los emigrantes extremeños. Sus rumbas y pasodobles se hicieron populares. Todos eran de Talarrubias menos Luis Nieto, de Villanueva de la Serena.

Su primer casete fue 'Tierra soberana'. Luego vino 'Verde, blanco y negro', su tema más cantado. Lograron sacar 25 discos. Muchos fueron adquiridos por los emigrantes extremeños en los mercadillos o en los populares expositores de casetes de las gasolineras. Los Cabales en la década de 1990. HOY

Por último, también se reclama el máximo galardón regional para el montijano Álex de la Fuente. La propone la asociación emeritense Esmerarte. La justifica por su «compromiso y empeño en transformar el arte y el cómic en herramientas para trabajar la inclusión y propiciar con ello un cambio social».

Su proyecto Inclusion Man, referente nacional –se subraya– se viene desarrollando con Plena Inclusión Montijo. Ha conseguido que sus usuarios hayan sido capaces de crear historias a través de su propio trabajo «convirtiéndose en protagonistas de las mismas y demostrando su valía y desarrollo creativo y profesional dentro del mundo del dibujo y el arte».