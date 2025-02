El malestar en el campo se mitiga un año después de las grandes protestas

El 23 de enero de año pasado, la mecha de las protestas de los agricultores se encendió en Francia. Pasó a Alemania. En España y en Extremadura comenzaron el 6 de febrero ... . Carreteras bloqueadas por agricultores y tractores y manifestaciones multitudinarias se sucedieron hasta finales de ese mes con inusitada relevancia.

«La situación hace un año era muy mala. Veníamos de dos años de sequía espantosa. El secano y el regadío estaban sufriendo muchísimo y era el primer año de aplicación de la nueva y mala PAC«, apostilla Luis Cortés, el líder nacional de la organización Unión de Uniones. » Si a eso le sumamos que la guerra de Ucranía nos había pegado un bofetón con el incremento brutal de los costes de los fitosanitarios y fertilizantes, más el del gasóleo, el campo estaba muy mal«, añade Cortés.

Tras semanas de negociación, el 3 de abril, el Ministerio de Agricultura firmó un acuerdo con UPA y Unión de Uniones. Incluía 43 medidas de apoyo al sector. No fue suscrito ni por Asaja ni por COAG.

Ese acuerdo estimaba un impacto positivo en el sector de entre 1.000 y 2.000 millones. Entre las medidas se incluían simplificaciones en las exigencias de la PAC, reducciones fiscales y flexibilizaciones en aspectos de la producción agrícola y ganadera.

Un año después, Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, considera que «gran parte de las medidas se han ejecutado o se están ejecutando». Entre ellas, las relativas a la simplificación de la PAC, y la voluntariedad (no obligatoriedad) del cuaderno digital y de fotos geoetiquetadas de parcelas o medidas fiscales. Mientras, Cortés valora que «no se puede ser tan optimista como UPA ni tan alarmistas como otras organizaciones como Asaja. El acuerdo se ha cumplido a la mitad».

En el capítulo de medidas incumplidas, inciden Huertas y Cortés, está un aspecto de la ley de la cadena alimentaria para evitar la especulación en los precios agrarios. Se planteó que la Agencia de Información y Control Alimentarios se constituyese como agencia estatal. El Gobierno no ha sacado adelante esta medida por el rechazo en el Congreso.

«Se ha cumplido parte de la flexbilización de la PAC y ayudas para enfermedades como la hemorrágica, con 15 millones, aunque a Extremadura no ha llegado. La Junta ha utilizado 2,5 millones de ese fondo para vacunas contra la lengua azul», critica el secretario de La Unión. Pero lo que denuncia especialmente Cortés es que no se ha cumplido «impedir con las mismas exigencias que tenemos nosotros la llegada de productos agroalimentarios de otros países. Y en el acuerdo que se ha firmado con Mercosur no lo vemos reflejado».

«Lo firmado el año pasado no sirvió para nada. Y ahora estamos mucho peor que hace un año», sostiene Juan Francisco Rodríguez Chamorro, agricultor de Zurbarán y conocido por su protagonismo en las protestas en la anterior legislatura. Chamorro es partido de reiniciar las protestas porque «hay motivos de sobra».

No coinciden en ese análisis ni UPA-UCE ni La Unión. «Problemas siempre hay pero lo de ahora es comparable a hace un año. Si no fuera por las enfermedades, el sector ganadero, por ejemplo, pasaría por un momento bueno», dice Cortés. «Los datos son los que son, no lo que se dice por WhatsApp. Hay problemas, como ahora en el tomate, pero no estamos como en 2024», finaliza Huertas.

ALGUNAS MEDIDAS ADOPTADAS

- Flexibilización a la hora de aplicar los ecorregímenes.

- Ya no es obligatorio el cuaderno digital de explotaciones ni de las fotos geoetiquetadas.

- Refuerzo de los controles en frontera a las importaciones de terceros países.

- Fondos para siniestralidad extraordinaria, complementarios a los seguros agrarios.

- Exención de la modulación para agricultores profesionales, jóvenes y explotaciones prioritarias.

- Mantenimiento de la deducción de un 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y de un 15% de la de fertilizantes.

- 700 millones en créditos ICO para agricultores y ganaderos.