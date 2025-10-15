La obra para desdoblar la N-430 entre Torrefresneda y Santa Amalia supera otro trámite Los trabajos para desdoblar el único tramo de la N-430 que se convertirá en A-43 costarán 78 millones de euros

El Ministerio de Transportes ha aprobado el expediente de información pública, y definitivamente el documento técnico y el estudio de impacto ambiental del nuevo tramo de la autovía A-43 del Guadiana, entre Torrefresneda y Santa Amalia, en la provincia de Badajoz, cuyas obras de construcción se estiman en 78,31 millones de euros (IVA incluido).

Según informa el ministerio, la aprobación se hace una vez concluido el procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinario. El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Como viene informando HOY, la A-43 es una autovía que ya está completamente operativa entre la Comunidad Valenciana y la ciudad de Ciudad Real. Desde la capital manchega hasta Extremadura no se ha construido ni un solo kilómetro pese a que los trámites burocráticos comenzaron a finales de los años 90. Una de las causas de que no haya sido una realidad está en que tanto los municipios de la Siberia como los de la Serena rivalizaban por acoger su trazado. Los primeros pedían que se desdoblara la N-430, con mucha siniestralidad vial; y los segundos reclamaban un trazado nuevo que pasara cerca de Castuera y llegara hasta Puertollano, donde ya existe una autovía que alcanza Ciudad Real.

Después de muchos años de vaivenes en la tramitación, el Gobierno central llegó a la conclusión de que la opción más lógica era la norte, pero no había volumen de tráfico mínimo que justificara la inversión, así que decidió convertir en autovía solo los once kilómetros con más tráfico. Son lo que separan la salida de la A-5 a la altura de Torrefresneda hasta Santa Amalia, siempre siguiendo la N-430.

Según explica el departamento que dirige Óscar Puente, se trata de una autovía de nuevo trazado (A-43) comprendida entre los municipios de Guareña, Santa Amalia y Medellín, en la provincia de Badajoz. Tendrá una longitud de 11 kilómetros y dos carriles por sentido. Cada calzada medirá 7 metros de ancho, con 2 carriles de 3,5 m cada uno, y con arcenes de 2,5 metros en el exterior y 1,5 metros en el interior.

El origen de su trazado se produce en el enlace 316 de la autovía A-5, a la altura del citado desvío de Torrefresneda; y conectará en su tramo final en el kilómetro 94,440 de la carretera N-430, al este de Santa Amalia.

En su recorrido, se diseñan tres enlaces: con la A-5 (kilómetro 0, modificación del existente); con la carretera N-430 (semienlace en kilómetro 4,515); y con la carretera EX-206 (de Cáceres a Villanueva de la Serena, kilómetro 8,810, glorieta a distinto nivel).

También se incluye la mejora de la intersección existente entre la carretera N-430 y la carretera EX-206, mediante una glorieta a nivel (kilómetro 92,300 de la N-430) y se proyectan siete pasos superiores, tres viaductos (uno sobre el río Búrdalo y dos sobre la glorieta del enlace con la EX-260) y un pórtico (sobre el río Cagánchez) y varios marcos de drenaje transversal.

