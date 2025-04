Lucio Poves: «Tengo 72 años y mucha gente como yo deja la puerta de casa abierta en los pueblos»

Lucio Poves Verde, periodista de larga trayectoria en Extremadura y actualmente corresponsal de HOY en Los Santos de Maimona, ya se encuentra en casa ... recuperándose poco a poco de las heridas ocasionadas por un hombre que lo atacó en su propio domicilio.

Fue la noche del pasado 3 de junio, cuando el agresor le asestó varios pinchazos en el pecho con un destornillador y también golpes en la cabeza con un objeto contundente.

Cuatro días tuvo que estar hospitalizado, la primera noche en el Hospital de Zafra y el resto en el Universitario de Badajoz. Necesitaba cuidados en la unidad especializada, pues una de las punzadas recibidas le afectó un pulmón.

«Espero recuperarme del golpe psíquico que supone que un hombre de mi edad reciba una agresión de estas características»

Ahora se encuentra apesadumbrado pero tranquilo pese a la gravedad de los hechos; rodeado de su familia, muchos amigos, vecinos y compañeros que lo arropan y lo apoyan en estos momentos.

Las heridas físicas duelen, pero van curando; ahora hay que enfrentarse también a las heridas psíquicas y emocionales tras esta mala experiencia: «Yo espero recuperarme del golpe psíquico que supone que una persona de 72 años reciba una agresión de esas características. La verdad es que estoy teniendo el apoyo de todo el pueblo, de mi familia, amigos y compañeros de profesión periodística. Eso es un buen gotero de solidaridad y ánimos, la mejor inyección de moral», asegura Poves.

Los hechos

Un robo podría haber sido, según explica el propio Lucio Poves, el móvil de la agresión. La puerta de su casa estaba abierta, «como es costumbre en aquellos pueblos de carácter tranquilo, como es el caso de Los Santos de Maimona», dice la víctima.

Este hecho fue aprovechado por el agresor para entrar en el domicilio y sorprender a su víctima en el pasillo. Este le impidió entrar más y le pidió que abandonara su casa, pero el asaltante le exigió que le entregara una gran suma de dinero de la que evidentemente la víctima no disponía.

Fue entonces cuando comenzó a intimidarle e inmediatamente a agredirlo, «no me pidió la cartera ni revolvió la casa en busca del dinero, solo me golpeaba», recuerda.

Una vecina, alertada por los gritos de auxilio de Poves, llamó al 112 y la Policía Local de inmediato se personó en su domicilio. Tras romper la cadena de seguridad de la puerta que el propio agresor habría cerrado, los agentes pudieron acceder al interior, detener al delincuente y socorrer a la víctima, que por suerte salvó su vida.

Y es que también confluyeron esa noche una serie de circunstancias que contribuyeron a que los hechos no fueran a más. Poves agradece muy especialmente la rápida actuación de su vecina Pili y su marido, de la Policía Local, y del concejal Antonio Marín, que casualmente pasaba por la escena y rápidamente fue a dar el aviso al centro de salud local para que atendieran al herido mientras llegaban las ambulancias del 112.

Corriendo literalmente llegaron todos al minuto dada la cercanía del centro de salud de la casa.

El agredido agradece de igual manera el trato de la Guardia Civil, que está investigando el caso, y del trato recibido en los hospitales. «Los servicios policiales y sanitarios estuvieron de 10», asegura aliviado.

Aunque sea en sus propias carnes, Lucio Poves no ha dudado en informar de lo que le ha sucedido, «precisamente para avisar de la intimidación y el daño que puedan padecer personas indefensas o que están solas en casa, y no somos pocos. Lo que me ha ocurrido a mí podría haberle ocurrido a cualquier otra persona que no pueda defenderse. Tengo 72 años y como yo hay muchos mayores en este y otros pueblos que dejamos las puertas abiertas. Muchas veces lo hacemos para que puedan auxiliarnos, pero no por eso cualquiera puede creerse con el derecho de entrar en ellas e intimidarnos, sí es nuestro el derecho la intimidad», considera el periodista, que asegura que conoce a su agresor: «Es un hombre que no ha sido capaz de unirse o adaptarse a esta sociedad, por las circunstancias que sea», lamenta.

El juzgado número 2 de Zafra ha dictado un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por esta agresión esa misma noche. Tras declarar en el juzgado está acusado de los delitos de tentativa de homicidio y robo con fuerza en casa habitada.

Lucio Poves es muy conocido en la región por su profesión. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera periodística en SER Extremadura y es colaborador de HOY desde 1975.

Actualmente también escribe en las revistas 'Caza Extremadura' y 'Senderos', y de forma puntual colabora con Canal Extremadura Radio y Televisión. En la localidad está muy vinculado a la parroquia y es el hermano mayor de la Archicofradía Sacramental.