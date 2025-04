Prisión para el detenido por apuñalar a un vecino de Los Santos

El juzgado número 2 de Zafra ha dictado un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido en relación con la ... agresión a Lucio Poves, corresponsal de HOY en Los Santos de Maimona.

El presunto agresor de unos 40 años atacó con un destornillador a Poves este sábado y, tras declarar en el juzgado segedano, está acusado de los delitos de tentativa de homicidio y robo con fuerza en casa habitada.

La víctima, de 72 años, fue trasladado hasta el hospital de Zafra para curar las heridas y realizarle pruebas para conocer el alcance. Tras realizarle una radiografía, los médicos decidieron derivarlo hasta el centro hospitalario Universitario de Badajoz tras comprobar que tenía un pulmón encharcado. En estos momentos se encuentra en el área de cirugía torácica y, según el Servicio Extremeño de Salud, evoluciona favorablemente.

Según cuenta el agredido, el suceso ocurrió cerca de las 23.00 horas. «Yo estaba solo y acababa de cenar e iba a ver una película, con la puerta abierta de casa, cuando ha entrado un hombre de alrededor de 40 años. Yo no sé si estaba drogado pero a alcohol sí que olía y me ha empezado a gritar: ¡Dame todo el dinero que tengas en casa! ¡Me han dicho que tienes mucho dinero en casa!», rememoró Poves.

«Le dije que no tenía dinero en casa y se puso más agresivo, me sentó en el sillón y me gritó que me iba a matar», según contó el agredido. «Sin mediar más palabras, me dio cuatro punzadas con un destornillador y empecé a pedir auxilio», cuentó ayer el corresponsal.

Los gritos de Poves fueron escuchados por los vecinos que llamaron a la Policía Local, que se desplazó rápidamente hasta el lugar.

«Los policías tuvieron que romper la puerta porque el agresor había puesto la cadena a la puerta. Una vez que entraron lo redujeron y lo detuvieron», narró aliviado Poves a este medio.

«Me encuentro bien y pensaba que me iban a dar de alta, pero los médicos han visto que tengo un pulmón encharcado y me están trasladando hasta Badajoz», finalizó apesadumbrado.