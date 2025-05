«Llevo más de 1.500 días esperando una operación, los dolores ya son horribles»

Álvaro Rubio Cáceres Miércoles, 10 de abril 2024, 07:25 Comenta Compartir

«No me puedo casi mover y lo poco que ando es con bastones. Aguanto como puedo a base de medicación», dice llorando Isabel Iglesias ... Expósito tras una noche en la que apenas ha podido dormir. «Son más de 1.500 días esperando una operación que no llega; los dolores ya son horribles. Me están robando años de vida y esto me ha provocado una depresión», cuenta esta cacereña que lleva desde 2019 esperando a que la llamen del SES para una intervención quirúrgica en el servicio de Traumatología del área de salud de Cáceres.

Padece una estenosis del canal lumbar, es decir, un estrechamiento del espacio por donde pasan la médula espinal y las raíces nerviosas que le provoca dolores continuos. «Ya no soy la que era. Estoy con antiinflamatorios, con un derivado de morfina y los médicos ya no saben ni qué darme para calmar el dolor», comenta Isabel, de 74 años. Ante la desesperación, ha ido a Urgencias en varias ocasiones y, según explica, en noviembre de 2019, antes de la pandemia, le hicieron un preoperatorio, pero luego las intervenciones se ralentizaron y en muchos casos se paralizaron. Noticia relacionada Una paciente se manifiesta tras 800 días de espera para ser operada en el SES Desde entonces no se separa del teléfono esperando la llamada del SES. «En marzo de 2022 me dijeron que estuviera preparada porque me operarían en breve, pero nada. Yo ya no sé qué va a ser de mí», comenta. La suya es una llamada desesperada para dar con una solución que no llega y que ha reclamado en varias ocasiones su hijo, Juan Félix Roca, ante la gerencia del área de salud de Cáceres y la defensora de los usuarios del SES. Ampliar Los hijos de Isabel muestran las reclamaciones hechas en el SES. A. Méndez Guarda cartas como respuestas a sus reclamaciones que están firmadas tanto por el anterior gerente del área, David Zambrano, como por la actual, Encarna Solis. En todas el mensaje es similar. «Una vez realizadas las averiguaciones pertinentes, hemos de comunicarles que el servicio de Traumatología trabaja para que, con los actuales recursos humanos y materiales que dispone, dar una atención lo más temprana posible a todos los pacientes incluidos en la lista de espera quirúrgica», indicaba el SES en su última respuesta en 2024. Añadía que son prioritarios los pacientes con patologías no demorables como las oncológicas. En marzo de 2024, la defensora de los usuarios del SES le aseguró en una carta a la que ha tenido acceso este diario que daba trasladado a la Dirección General del Asistencia Sanitaria del SES para que procediera a programar la intervención quirúrgica de Isabel, pero desde entonces no ha vuelto a saber nada. En una anterior carta, la defensora de los usuarios detallaba que se habían superado los plazos máximos de respuesta establecidos por la ley e insistía en que se procediera a la intervención. Sin embargo, eso no se ha producido, según explica Isabel y su familia. Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Salud, que indica que «la previsión que maneja el SES es operar a lo largo de este 2024 a los pacientes que llevan en lista de espera desde 2019». Si eso se cumple, Isabel debería ser operada este año. El SES añade que están poniendo en marcha «medidas y estrategias para abordar estas cuestiones de manera efectiva». De hecho, estas situaciones han obligado de forma indirecta al SES a activar un plan de choque y en 2024 serán operados 637 pacientes de Traumatología en espera desde 2019, 2020 y 2021. Más quejas Y es que la situación es preocupante en ese servicio sanitario. En apenas un mes, tres pacientes que están a la espera de una operación han manifestado sus quejas en la prensa y en las puertas del Hospital Universitario de Cáceres. El primero de ellos fue Luis Espada, de 64 años, que llevaba más de 900 días en lista con un diagnóstico de artroscopia de menisco que finalmente pasó a convertirse a artroplastia total. El defensor del paciente ya había llevado su caso a la Fiscalía de Cáceres y finalmente fue llamado por el SES para ser intervenido. El segundo caso fue el de Concepción Martínez, inscrita en la lista de espera de Traumatología desde el 22 de enero de 2022. «El SES me ha robado dos años de vida», comentaba esta mujer. En todos ellos se ha incumplido la ley relativa a los plazos de espera en las intervenciones quirúrgicas no urgentes en el área de salud de Cáceres, que fija un máximo de 180 días naturales. Sin embargo, el tiempo medio es ahora de 258 días y en Traumatología llega a los 413. La lista de espera quirúrgica en Traumatología es especialmente grave en Cáceres, con 3.082 pacientes esperando a fecha 31 de diciembre de 2023. En toda la región, Traumatología motivó cerca de 500 solicitudes de aplicación de la Ley de Tiempos de Respuesta, según la última memoria anual de la defensora de los usuarios del sistema público sanitario extremeño. Esta es la especialidad que más quejas motivó en el Hospital Universitario de Cáceres. El área cacereña atiende a 187.125 personas y en 2023 generó el 12% del total de reclamaciones realizadas en la región.

