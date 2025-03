La lista de espera quirúrgica en el SES crece en 2.000 personas en el primer semestre

Cataratas, la patología con más pacientes para pasar por quirófano

Cataratas es la patología que más pacientes acumula en lista de espera el SES para una operación quirúrgica, con un total de 3.618 extremeños. Le sigue la prótesis de rodilla, con 1.906 personas, y hallux valgus, más conocido como juanete, con 606 usuarios del sistema público. En ambas el tiempo de espera media supera los cinco meses. No sucede lo mismo con las cataratas, pues aunque es una enfermedad que padecen muchas personas la lista se suele mover de manera ágil, pues es una cirugía muy frecuente, y el tiempo medio de espera no supera los dos meses para poner solución a la que es ya la primera causa de ceguera evitable. En esa lista aportada por el SES hay otras patologías para las que la lista de espera para operarse no es tan grande, pese a ser muy comunes. Es el caso de varices, con 153 personas y un tiempo medio de demora que apenas pasa del mes (36 días). La única patología para cuya intervención quirúrgica la demora es menor de un mes es la cardiaca: el baypass coronario carece de lista de espera y a fecha de 1 de junio de 2023 solo había una persona pendiente de la cita médica.