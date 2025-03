La línea ferroviaria de Ciudad Real será prioritaria para las mercancías

La línea ferroviaria entre Badajoz y Ciudad Real pasa a ser prioritaria para la circulación de mercancías en la red europea de transporte. Al mismo ... tiempo, la conexión de alta velocidad por Plasencia y Cáceres tendrá preferencia para viajeros.

Son algunos de los cambios más significativos de la propuesta de modificación de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T por sus siglas en inglés), que la Comisión Europea acaba de presentar para su debate y aprobación definitiva.

El documento, en el que se lleva trabajando más de un año, se ha entregado este mes en el Parlamento Europeo. Se trata por tanto solamente de una propuesta, que además ahora entra en la fase de debate y presentación de enmiendas, por lo que puede ser modificada. Pero contiene novedades de interés.

La principal afecta a la circulación de mercancías en la región. La red europea se divide en global y básica. La primera contiene las infraestructuras que se consideran necesarias, mientras que la segunda recoge las que son prioritarias y deben estar terminadas en 2030.

En el reglamento actual la línea de alta velocidad por Navalmoral de la Mata, Plasencia, Cáceres y Mérida está considerada básica, tanto para viajeros como para mercancías. Esto supone que es prioritaria y que puede beneficiarse de unos instrumentos especiales de financiación.

También aparece la conexión ferroviaria con Puertollano y Ciudad Real, pero en la red global. Esto no implica que no pueda beneficiarse de fondos europeos. De hecho, las obras que se llevan a cabo en la actualidad se pagan con el Feder. Y también pueden acceder a convocatorias especiales. Pero ahora la Comisión Europea propone que forme parte de la red básica de mercancías, lo que implica la obligación de que concluya en 2030 y la posibilidad de obtener con más facilidad fondos para lograr ese objetivo. Adif ya planea invertir 115 millones en la electrificación.

Por lo tanto, el uso de la línea de alta velocidad por Cáceres y Plasencia para mercancías ya no sería prioritario. Esto no quiere decir que no se vaya a utilizar con ese fin ni que pierda financiación. Pero ya no tiene que estar terminada en 2030, solo para viajeros.

Algo que puede ser un alivio para el Ministerio de Transporte. El corredor extremeño comparte la entrada a Madrid con el AVE a Sevilla, que no puede ser utilizado para mercancías. Y la línea convencional actual tampoco tendría capacidad debido a los servicios de cercanías. Esto obliga a buscar otras alternativas en las que ya se trabaja, pero que tienen complejidades técnicas.

Según ha podido saber HOY, este cambio se debe a una petición conjunta de España y Portugal, ya que actualmente la mayor parte del tráfico de mercancías va por la línea de Ciudad Real y se espera que siga siendo así cuando concluya el nuevo corredor de alta velocidad.

Junto a esto, a propuesta de España desaparece la recuperación de la conexión ferroviaria entre Plasencia y Salamanca.

Nueva carretera

En cuanto a carreteras, también se recoge una nueva conexión con Portugal entre Cáceres y Alpalhao, localidad situada junto a Valencia deAlcántara, dentro de la red global.

Sin embargo, los mapas que acompañan esta propuesta no contemplan la prolongación de la carretera que une Cáceres con Valencia de Alcántara, la N-521, sino una conexión que coincide con la autovía Plasencia-Moraleja hasta Monfortinho.