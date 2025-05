La lengua azul se extiende por más términos extremeños y suma 27 nuevos focos

Celestino J. Vinagre Sábado, 26 de octubre 2024, 14:39 Comenta Compartir

332. Ese es el número oficial aunque en la práctica son más de focos de lengua azul en Extremadura. La semana se cierra con 27 nuevas explotaciones donde se ha constatado la presencia de esta enfermedad que está diezmando de forma notable la cabaña ganadera ovina en la región, el territorio con mayor número de cabezas de este ganado en España.

Solo la presencia del frío a partir de la próxima semana abre una puerta a la esperanza para que los contagios se contengan de forma notable en la comunidad autónoma. La vacunación, la solución definitiva, no lo es en estos momentos porque solo es parcial. Ahora no llega siquiera a todo el ganado ovino de Extremadura y no se puede poner en el vacuno, que es obligatorio, por falta de dosis contra el serotipo 3, el más dañino. Además se necesita vacunar contra el serotipo 1 y no habrá vacunas hasta febrero próximo.

Diez de los veintisiete nuevos focos son del serotipo 3. Es el serotipo que está causando más mortalidad en la cabaña ovina extremeña.

Los 27 nuevos focos de lengua azul se distribuyen entre las dos provincias aunque son mayoritarios en la provincia de Badajoz. Se sitúan en Barcarrota (3); Mérida (4); Puebla del Maestre (2); Jerez de los Caballeros (4); Monesterio (2); Montemolín (2); Salvatierra de los Barros (1); La Nava de Santiago (2); Monroy (1); Hinojal (1); Alconera (2); y Mirandilla (3).

La lengua azul se sigue extendiendo por nuevos municipios como Salvatierra, en la comarca ganadera de Zafra.