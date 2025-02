Lea las cinco noticias principales de este jueves, 27 de julio de 2023

R.H. Jueves, 27 de julio 2023 | Actualizado 28/07/2023 08:43h. Comenta Compartir

Extremadura suma 416.600 ocupados en el segundo trimestre por primera vez desde 2008

Buen segundo trimestre para el empleo en Extremadura. Tras la destrucción de puestos de trabajo y el aumento del paro que se constató en el inicio el año, el comportamiento del mercado laboral ha sido muy positivo entre marzo y junio en la región, según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa).

El Corte Inglés cerrará Hipercor de El Faro en Badajoz para concentrar su oferta en Conquistadores

El hipermercado Hipercor del Centro Comercial El Faro cerrará el próximo día 26 de agosto. La noticia ha sido comunicada este jueves a los trabajadores por los sindicatos y confirmada por fuentes próximas a El Corte Inglés, desde donde se anuncia que con esa medida se trata de mejorar el servicio al cliente concentrando toda la oferta en el centro comercial que el grupo posee en la plaza de Conquistadores de Badajoz.

El descarrilamiento de un tren de mercancías en Andalucía provoca retrasos en Extremadura

El descarrilamiento de un tren de mercancías en la tarde este miércoles cerca de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra ha provocado retrasos en cuatro servicios en la región, dos el miércoles y dos este jueves.

«Javier, amigo, el pueblo está contigo»

Un nutrido grupo de feligreses de Pozuelo de Zarzón, Guijo de Galisteo, Morcillo y Valrío se han desplazado este jueves en dos autobuses hasta Cáceres para protestar ante la sede del Obispado, situada en la Plaza de Santa María, por el traslado de su párroco actual, Javier Chamorro, a otro destino, una decisión que la Diócesis justifica por motivos pastorales.

Pepe Viyuela: «Vivo desde hace tiempo una historia de amor con Mérida»

El Teatro Romano recibe de nuevo a Pepe Viyuela. «Cada vez que vengo, no voy a decir que sea como la primera vez, porque es mucho mejor. Siempre me alimenta el recuerdo de las horas, los días y las obras pasadas por aquí. Y me viene a la memoria toda la gente con la que he compartido este privilegio. Y ahora aquí se suma un nuevo grupo y una nueva función a esta historia de amor que vivo desde hace mucho tiempo con Mérida».