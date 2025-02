Pepe Viyuela: «Vivo desde hace tiempo una historia de amor con Mérida»

Hay nubes que tienen dueño. O varios. Son 'Las Nubes' de Pepe Viyuela, Mariano Peña, Samuel Viyuela o Cristina Almazán.

El Festival Internacional de Teatro ... Clásico de Mérida cruza el ecuador con una versión de Aristófanes de Paco Mir, que estaba deseando dirigir una obra para estrenar en el Romano. Y este año lo ha conseguido. Con el permiso de Jesús Cimarro.

El Teatro Romano recibe de nuevo a Pepe Viyuela. «Cada vez que vengo, no voy a decir que sea como la primera vez, porque es mucho mejor. Siempre me alimenta el recuerdo de las horas, los días y las obras pasadas por aquí. Y me viene a la memoria toda la gente con la que he compartido este privilegio. Y ahora aquí se suma un nuevo grupo y una nueva función a esta historia de amor que vivo desde hace mucho tiempo con Mérida».

Hay quien propone una calle para Viyuela en Mérida. Viene cada poco tiempo al Teatro Romano. Hasta pregonero fue del Carnaval Romano. Y públicamente muestra su apoyo al proyecto cultural de Mérida. «Cuente conmigo para eso», le dijo al alcalde.

El tiempo que ha estado ensayando este trabajo se le ha pasado volando al actor. Se integró en una compañía y ha sido mucho más fácil de lo que pensaba.

Confiesa que tenía bastante miedo a la novedad. Entre otros motivos, porque nunca había trabajado con Paco Mir o porque no había compartido escenario tampoco con los otros compañeros del elenco, salvo con Mariano Peña, todos le recuerdan en la misma serie de televisión. «Se me han pasado volando los días porque ha sido muy fácil. Porque todo lo que se proponía era bien recibido y aunque se dijera que no a lo que proponías, la forma de decir que no era de absoluta elegancia», bromea Viyuela.

El actor revela una profunda admiración hacia Paco Mir y asegura que desde siempre ha seguido su trayectoria. Si algo sabe hacer bien, explica, es manejar la comedia y llevarla a buen término.

Cree que la obra va a funcionar como entretenimiento. Tiene prácticamente todas las localidades vendías para los cinco días. Aspira a los quince mil espectadores. «Eso ya es mucho. Pero en este caso yo creo que hay más. Porque por mucho que Aristófanes esté tocado y manipulado, en el sentido más benévolo de la palabra, yo creo que se ha hecho muy buena versión y no se esconde que se está haciendo una versión. Nadie engaña a nadie».

Insiste en que Aristófanes es tan poderoso que por debajo se nota esa gran capacidad que poseía de utilizar la comedia para hacer crítica e invitar al pensamiento. «La comedia puede hacer reír y debe hacer reír. Pero siempre llegamos a un punto en el que nos preguntamos de qué nos estamos riendo».

Por eso está convencido que en esta comedia, 2.500 años después de haber sido escrita, sigue latiendo la idea fundamental de que todo aquel que quiera engañar al espectador se vale de la palabra para engañarlo.

«En el momento en el que vivimos, en el que la mentira, la manipulación o el exceso de charlatanería vacía está muy presente en los ámbitos de la publicidad o de la política necesitamos estar muy alertas».

Ha trabajado mucho el texto que tiene para estos días en el Teatro Romano y saca una conclusión. «Aristófanes y el director proponen al espectador que abran bien los oídos y la mente a la hora de digerir que es lo que estamos consumiendo y con que nos pueden estar intentando engañar».

No niega además el importante contenido filosófico de la obra, pero cree que 'Las Nubes' incide sobre todo en un componente de divertimento fundamental, uno de los motivos por lo que ha tenido tan buena acogida entre el público de Mérida.

Según su percepción tras muchos años en los escenarios, lo que quiere la gente ahora es reír.

«Me siento muy feliz con este proyecto y yo creo que la gente también va a estar muy contenta después de pasar por 'Las Nubes'. Porque seguro que volverán a ver alguna luz y disfrutar de un espacio de esperanza». Pepe Viyuela da vida en esta función a un actor de una compañía de teatro que quiere estrenar una comedia para estrenar el Teatro Romano. El actor que hace de actor. Y que siempre vuelve a Mérida.