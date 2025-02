Cristina Mendigutía (Plasencia,1979) reconoce que es una juez atípica. No solo «porque prefiero que me llamen juez a jueza», sino porque su trayectoria profesional ... no arrancó en los juzgados. Tras licenciarse en Derecho en Cáceres en 2001, pasó por banca, multinacionales y Junta antes de trabajar como funcionaria interina de justicia. Fue a los 32 años cuando decidió opositar «para ser lo que siempre quise ser». Su primer destino como juez fue Castuera, le siguió Olivenza y en 2022 se puso al frente del juzgado de violencia contra la mujer de Cáceres.

–¿Por qué esa elección?

–Me gusta trabajar en violencia de género y ayudar. Este juzgado tiene un componente emocional que no tiene otro, la materia sensible que tratamos hace que sea un juzgado especial.

–En enero de 2023 se transforma en el primer juzgado de violencia de género de la provincia de Cáceres, en el primero provincial del país y quiere estar al frente.

–Se amplió para acercar la justicia a las víctimas de la zona rural, era algo necesario y para mí fue un reto absoluto. Me dije que esto tenía que funcionar.

–¿Lo sienten así las víctimas?

–Yo solo me dedico a la violencia y la víctima creo que sabe que tú solo estás pendiente de su procedimiento, se le da una atención muy especializada y sin que tenga que salir de su casa si no quiere, porque todo funciona con conexión telemática, y esto me parece que facilita todo a la mujer.

–La ampliación territorial habrá conllevado un incremento de los casos, ¿pero hay más violencia de género?

–Los casos, al pasar a ser provincial, se han duplicado más o menos, en el primer año de funcionamiento hemos tramitado unos 2.100 asuntos. Diría que no hay más casos de violencia de género desde que empecé en Castuera, pero sí que se denuncia más. Ahora una mujer que sufre violencia se atreve a denunciar más que antes.

–¿Porque la mujer ya no se siente sola ni culpable?

–Porque antes se entendía que la violencia de género debía quedar dentro de la casa, del matrimonio o la familia. Ahora, no.

–Pero sigue produciéndose a todas las edades.

–Sí, no hay un perfil. Hay víctimas de todas las edades, desde los 15 a los 70, con independencia de la condición social, económica, formación o nivel cultural. Y sorprende sobre todo la gente joven. A veces tienen una idea de las relaciones que me hace pensar qué estamos contando.

–¿Qué mensaje les estamos transmitiendo?

–Sí, porque si el objetivo es conseguir que la violencia de género desaparezca, cuando menos que disminuya, y ves que no se está consiguiendo, es que hay algo que se está haciendo mal.

–¿Qué en concreto?

–No lo sé. Se nos llena la boca a todos diciendo que hay que hablar de igualdad y conseguir la igualdad, pero ¿qué mensaje estamos transmitiendo? La realidad es que no lo estamos dando bien, que no estamos trasladando correctamente que los hombres y las mujeres somos iguales, porque el problema persiste en los jóvenes.

–¿Sin igualdad real no es posible reducir la violencia?

–No, porque la violencia de género es una manifestación de la superioridad del hombre sobre la mujer, y hay muchas chicas que entienden hoy que el chico está por encima porque la protege y la cuida. Si queremos que la violencia desaparezca hay que trasladar el mensaje de que todos somos iguales en todo.

–¿Y no es ese el mensaje que se traslada?

–Si lo es, no llega y creo que debemos mejorarlo, porque sigue habiendo violencia de género, siguen apareciendo víctimas, no disminuyen o no lo hacen de una manera notoria.

–Posiblemente nunca antes ha habido tanta formación en igualdad, tanta concienciación, tanta especialización ni tantos recursos como ahora.

–Así es, pero hay que mejorar el mensaje. No sé cómo, pero tenemos que hablar de una igualdad real para reducir la violencia de género, mejorar el mensaje de todos para conseguir el objetivo, hacer que se entienda que esto es cosa de hombres y mujeres.

–¿No es así?

–Hemos avanzado, pero hay que mejorar el discurso que damos todos, insisto. El hijo de una amiga me contó que sus amigas de siempre no querían jugar ya con él en el cole. A la hija de una compañera le han dicho que si le pega una niña no le puede devolver la torta, pero si es un niño el que le pega, entonces sí. Creo que podemos mejorar lo que estamos contando.

–No hay perfil de víctima, pero ¿no hay elementos comunes?

–Sí los hay. Una dependencia emocional o la esperanza de que lo que les ha pasado una o cinco veces no va a volver a pasar.

–¿Esto sí es educacional?

–Nos pasa con todo, solemos tender a pensar que lo que le ocurre a otros no nos va a pasar, que nosotros sí podemos cambiarlo. Con las víctimas, hay mujeres que salen y rehacen su vida, y otras que denuncian a su agresor y después de un año denuncian a otro agresor. Siempre digo que todos tenemos un perfil de pareja, y hay víctimas que siempre acaban con maltratadores.

–¿Un maltratador deja de serlo?

–Tengo reincidentes y otros que no han vuelto a pasar por el juzgado. Quiero pensar que algunos sí, con formación, con tratamiento, pero no lo sé.

–¿Cuál es el denominador común entre los agresores?

–Creer que están por encima de su pareja. Pero hay que contextualizar también. Que te llamen tonto te puede ofender muchísimo, pero no es un delito castigado con nueve años de pena de prisión. En un contexto de crisis de pareja pasan cosas, sin llegar al insulto ni la agresión, que nos hacen pensar en un contexto de violencia y realmente esto no es así.

–¿Hay denuncias falsas?

–No, cuando una mujer denuncia es porque se siente maltratada de alguna manera. Otra cosa, porque todo parte de tener una concepción de las relaciones diferente, es que después esa ofensa sea violencia de género.

–Hay hombres y mujeres que consideran que ante la denuncia de una mujer el hombre es culpable de antemano.

–Cuando una mujer denuncia, de manera inmediata, esto es una de las cosas que ha cambiado y para mí está bien, se adoptan las medidas de protección que están a nuestra disposición. Se detiene al presunto agresor para evitar ponerla a ella en una situación de desprotección.

–¿Hay recursos suficientes para las víctimas?

–Sí, para que puedan rehacer su vida, pero no sé si los conocen.