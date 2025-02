El acusado de la muerte de Manuela Chavero seguirá en prisión No hay sorpresas y se extiende la cárcel provisional para Eugenio Delgado mientras sigue la instrucción; hoy declaran dos testigos propuestos por la acusación particular

Celestino J. Vinagre Lunes, 19 de septiembre 2022, 11:06 | Actualizado 13:40h. Comenta Compartir

El único acusado por la muerte de Manuela Chavero seguirá en prisión provisional. Por dos años más como máximo. Como avanzó HOY el pasado 29 de agosto, el juzgado de instrucción de Zafra ha optado por extender el ingreso en la cárcel de Badajoz para Eugenio Delgado mientras sigue la fase de instrucción y todavía no hay previsión tampoco de cuándo se podrá celebrar el juicio. En todo caso, este debería producirse a lo largo del próximo año.

El juzgado celebró una comparecencia el pasado viernes y ese mismo día decidió lo que se presuponía: Delgado continuará en prisión provisional. Ya ha cumplido dos años en la cárcel y en el centro penitenciario pacense seguirá por un plazo máximo de dos años. Se justifica en que hay riesgo de fuga y también de destrucción de indicio o prueba relevante para el caso.

El caso de Chavero, la mujer de 42 años que desapareció en Monesterio y cuyos restos óseos fueron encontrados en una finca de la localidad del sur extremeño hace dos años, se mantiene todavía en fase de instrucción. Ha estado prácticamente parado durante un año en el juzgado de instrucción de Zafra. En este tiempo, el abogado del acusado ha solicitado en dos ocasiones que se le pusiera en libertad, con medidas de control, eso sí. Su demanda ha sido rechazada en ambos casos.

La instrucción del caso todavía no ha finalizado por parte del juzgado de instrucción. La defensa del acusado, además, ha solicitado nuevas diligencias para que se incorporen a un sumario extenso. Ha pedido, por ejemplo, que se pronuncie el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid sobre las fracturas óseas del cuerpo de la mujer.

El informe de la autopsia no fue concluyente en cuanto a la causa de la muerte, compatible, según ese estudio, con una caída o golpe contra un mueble, contra el suelo o también desde una cierta altura, pero también con una posible muerte violenta. Esta última opción es la que maneja la Guardia Civil. Considera la Benemérita que el acusado la mató tras intentar agredirla sexualmente.

En este sentido, el juzgado ha recibido dos informes, uno de la UCO y otro de la defensa de Eugenio Delgado, según adelantó HOY en agosto. Cada parte intenta avalar sus argumentos echando mano también de un análisis psicológico del acusado.

El primero es de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) del instituto armado. Fue emitido en noviembre del año pasado e incorporado a las diligencias tramitadas del juzgado zafrense. Concluye que su perfil respondería a una psicopatología que lo definiría como un sádico sexual, con otros rasgos personales como la impulsividad, las relaciones sociales inestables o la intolerancia al rechazo femenino que, según la Guardia Civil, explicarían que la mató por motivación sexual.

El abogado del acusado ha presentado otro informe de dos psicólogos especialistas. En él se viene a rebatir el presentado por la SACD, que señala que no es fiable ni riguroso. Indica que no tiene el suficiente valor científico para concluir el sadismo sexual que se le achaca a Delgado. Dicen estos psicólogos que la Guardia Civil no ha elaborado ese informe hablando con el acusado sino con un testimonio indirecto sin más.

Delito

La motivación sexual es clave para determinar el delito y la condena final. De momento, el auto del juzgado de Zafra fechado el 25 de julio traslada que el caso sea juzgado por un jurado popular.

El juez continúa el proceso judicial por un delito de homicidio exclusivamente, como asume también la Fiscalía. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico apuntan a que se trata de una decisión muy relevante de cara al juicio, aunque todavía no es definitiva.

De momento, la acusación particular, representada por la familia de Chavero, ha recurrido esta calificación al excluirse otros delitos como el de asesinato y la agresión sexual, que, además de incrementar la posible condena de Delgado, le conducirían a la cadena perpetua revisable.

Precisamente hoy, a instancias de la acusación particular, declararan dos nuevos testigos en el juzgado dentro del caso Chavero.