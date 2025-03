Un jurado popular juzgará desde el lunes en la Audiencia de Cáceres al acusado de un asesinato en Miajadas

C. M.

Una deuda de 50 euros fue el origen de la disputa que acabó en Miajadas con la vida de José Antonio S. C, de 29 ... años, el 2 de diciembre de 2021. El presunto responsable de la muerte, Pablo R. S., será juzgado la próxima semana en Cáceres por un jurado popular. La Fiscalía pide para él 19 de años de cárcel por asesinato, mientras que la defensa solicitará la libre absolución por las eximentes de trastorno mental transitorio y miedo insuperable.

El juicio ha sido señalado para los días 4, 5 y 6 de marzo en la Audiencia Provincial. Tanto la acusación como la defensa coinciden en que la víctima y el acusado eran amigos, pero la relación se había deteriorado desde hacía algunas semanas porque José Antonio le venía exigiendo a Pablo que le saldara una deuda de 50 euros, a lo que este se negaba.

Según el relato de lo ocurrido que hace la Fiscalía, la noche del 2 de diciembre de 2021 José Antonio fue junto a otro amigo a reclamar el dinero al bar de los padres de Pablo para ver si lo encontraban. No estaba y fueron a su casa, pero no les abrió y el acusado avisó a la Guardia Civil. Al llegar los agentes, Pablo dijo que le habían amenazado y que si ellos no iban a hacer nada tendría que «pegarle dos puñaladas y acabar con todo».

Cuchillo de cocina

Al marcharse los guardias, siempre según el relato de la Fiscalía, Pablo se presentó en el bar de los padres con un cuchillo de cocina, vio a José Antonio en la puerta y le intentó pegar un puñetazo, pero recibió un guantazo, momento en el que sacó el cuchillo de un bolsillo del pantalón y se lo clavó a la víctima en el estómago. Fue rápido y nadie lo vio. aunque había gente que acudió a separarles.

Un ambulancia trasladó a José Antonio al hospital, pero murió a los pocos minutos. Mientras, Pablo había vuelto a casa y un vecino le vio deshacerse del cuchillo arrojándolo en un descampado. Dos días después fue detenido y una jueza de Trujillo ordenó su ingreso en prisión.

La Fiscalía pide también que el acusado indemnice con 100.000 euros a cada una de las dos hijas del fallecido, con 80.000 a cada uno de sus padres y con 18.000 a su hermana.