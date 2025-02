La Junta repite que heredó una «lista de espera maquillada» y los socialistas le tildan de «gobierno sin alma»

El debate sobre las listas de espera en el SES en la Asamblea de Extremadura ha estado lleno de acusaciones este jueves. Mientras ... que la consejera de Salud, Sara García de Espada, ha acusado al PSOE de «engañar a los extremeños», la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, se ha referido a la Junta de María Guardiola como un «gobierno sin alma».

García Espada volvió al pasado para justificar los datos actuales de la lista de espera y aludió a la herencia recibida. «Estamos centrados en avanzar pero es irremediable contar que hace un año tuvimos que afrontar la entrada de 25.346 extremeños que el gobierno socialista mantuvo escondidos. Fueron ocultando pacientes año tras año. El afán de engaño fue de tal envergadura que lo resentiremos. Esa es la lista que el PSOE maquilló sin pudor. Se esmeraron en engañar y el PSOE sin despeinarse intenta alarmar a la población», ha afirmado la consejera de Salud.

Gil Rosiña ha acusado a la Junta de que «la presentación de las listas de espera llega tarde y ha habido una intencionalidad clara de manipularlas». Ha indicado que es «muy preocupante» que más de cien mil extremeños esperen para ser atendidos por un especialista y ha añadido que «esa es la cifra que ha intentado ocultar para hacer pensar que las cosas van mejor que con los socialistas». Ha acusado al Gobierno de cambiar los protocolos en el último mes del año para que se retrase la entrada de los extremeños en lista.

Pacientes con cáncer

En la última parte de su intervención ha ido a más. «Me ha dolido que este Gobierno tenga el rostro de presentar como logro que los pacientes oncológicos no esperan en Extremadura. Los pacientes oncológicos nunca han esperado. A la señora Guardiola no le importa poner al servicio de su imagen lo que sea. Además de pésimos gestores, son un Gobierno sin alma», dijo Gil Rosiña.

Sobre las listas de espera también ha habido críticas por parte de los demás grupos parlamentarios. «Presumen de algo pírrico, una bajada de la espera media de tres días. Vamos a seguir siendo los primeros del país en lista de espera. Tenemos dos áreas de salud muy preocupantes, Cáceres y Badajoz», ha lamentado el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González.

Por su parte, Vox también ha criticado la gestión de la Junta y las cifras presentadas. «A la consejera le dije que estuviera tranquila porque lo iba a hacer mejor que José María Vergeles, y me gustaría seguir pensando lo mismo, pero si analizamos los datos lo que creen que relucen no reluce tanto. No son buenos y lo digo con pesar», ha indicado el diputado Óscar Fernández Calle.