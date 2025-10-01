La Junta recibe 332 peticiones de quema de rastrojos en Badajoz

Badajoz sufrió este martes por la mañana una nube de humo que inundó la ciudad procedente de la quema de rastrojos en las ... tomateras, un molesto olor a quemado que obligó a cerrar las ventanas en muchos edificios.

Estos fuegos controlados se intensifican con el arranque del otoño en las zonas de regadío de las Vegas del Guadiana, justo cuando termina, por ejemplo, la campaña del tomate, que este año ha finalizado más tarde debido a la siembra tardía por las copiosas lluvias de primavera. Antes de prender fuego a esos restos vegetales para dar inicio a otras labores del campo, los agricultores están obligados a comunicar que van a realizar dichas quemas, cumpliendo una serie de requisitos.

En la provincia de Badajoz, la Junta de Extremadura ha contabilizado 332 comunicaciones previas de quemas de restos vegetales en fincas de regadío durante la época alta de incendio, según datos aportados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Es precisamente en las zonas de regadío donde únicamente está permitido prender esos fuegos controlados durante un periodo de especial vigilancia para los medios de extinción de incendios del Infoex, y que finaliza en la región el 15 de octubre.

Vigilancia sobre el terreno

El cuerpo de Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura ha comenzado ya a realizar verificaciones sobre el terreno para comprobar el cumplimiento de la legalidad vigente. Estos profesionales dependientes de la Junta comprueban que los titulares de las parcelas cumplen la exigencia de comunicación previa a la Administración y proceden a realizar las quemas como está estipulado, por ejemplo, efectuando montones, y controlando en todo momento el fuego, hasta que está apagado por completo.

Antes del amanecer

Pueden encenderse los montones de restos vegetales desde una hora antes de la salida del sol, hasta el mediodía, momento en el que no se apreciará llama.

Además, los responsables del fuego deben ser conscientes de que en todo momento la quema tiene que estar vigilada: desde el encendido hasta que los rescoldos queden completamente consumidos.

Por otro lado, los montones encendidos deberán estar a la vista y a una distancia que permita la pronta intervención de las personas que estén realizando la quema. Como medida de precaución, hay que disponer de medios adecuados para manejar las llamas y extinguir cualquier conato que pudiera ocasionarse.

Por añadido, los agricultores tienen que tener un teléfono a mano para llamar al 112 en caso de que el fuego se descontrole.