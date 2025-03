La Junta quiere que la dirección de Agricultura de la UE influya en la de Medio Ambiente en el regadío de Tierra de Barros

Sinvergüenza, mentiroso, indocumentado, incompetente, talibanes del cambio climático....La comparecencia del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, en la Asamblea de Extremadura ... para hablar del proyecto de regadío de Tierra de Barros ha aportado apenas luz sobre lo sustancial del asunto pero si un elevado abanico de calificativos y expresiones gruesas que, sin embargo, no sirven para despejar el meollo del asunto. Si los regantes de Tierra de Barros, representados en la tribuna de invitados del Parlamento regional por su presidente, Isidro Hurtado, esperaban eliminar dudas tras lo debatido esta mañana se deben quedar igual de intranquilos sobre si se van a licitar las obras y, por tanto, si se va a ejecutar alguna vez el plan de poner riego de apoyo a 15.000 hectáreas de 1.200 agricultores tomando agua de los embalses de Alange y Villalba de los Barros. El debate político no ha ayudado en nada, salvo para repetir argumentos ya conocidos en un círculo vicioso del que no parece salirse.

Ni siquiera la última carta de la Comisión Europea, desvelada por HOY, en la que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea traslada a la Junta que sigue con muchas dudas sobre el proyecto pero sin explícitamente rechazarlo, ha cambiado el guion. Sobre esta misiva, dice que la respuesta de Medio Ambiente es «dantesca», al poner en duda la DIA favorable que tiene el proyecto por parte de la Junta y ha recordado las dudas mostradas por esa dirección general comunitaria ya contadas por este diario en la información publicadas.

En su comparecencia ante los diputados, el consejero Higuero ha intervenido leyendo sus discursos en sus dos intervenciones. No ha improvisado nada. La primera, en la que ha expuesto la cronología del proyecto, y la segunda, en el turno de réplica, fundamentalmente para criticar al PSOE y a la Comisión Europea.

«Pelearemos hasta el fin para que el regadío de Tierra de Barros pueda convertirse en una realidad. Contáis nuestro apoyo. No sé cuando será pero desde la transparencia y la comunicación íntima con vosotros lucharemos por este nuevo regadío con las herramientas técnicas, jurídicas y políticas que tengamos», ha dicho al final Higuero.

El consejero de Gestión Forestal sigue manteniendo que se necesita una declaración de impacto ambiental favorable o visto bueno ambiental de Bruselas para que la Junta inicie las obras. Y devolvió ese argumento al anterior Ejecutivo regional socialista. «Ustedes no licitaron la obra porque se necesita el visto bueno imprescindible de Bruselas para ello. Si no, ¿para qué viajaron a Bruselas si no fue para eso?», exclamó, en referencia a la reunión del 11 de octubre de 2022 con funcionarios y políticos de la Junta con miembros de la Comisión Europea.

Una mediación

Ahora, Ignacio Higuero sostiene que la clave es convencer, a corto plazo, a la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea para «busca alternativas » y medie ante la Dirección General de Medio Ambiente europea para que esta acabe con sus reiteradas «preocupaciones y dudas» sobre el regadío de Tierra de Barros. Higuero ha trasladado que la próxima semana, el miércoles 14, irá a Bruselas. Como consejero de la Junta se entrevistará con Elvira Bakker, representante en el comité de seguimiento del Plan de Desarrollo Rural y de la Dirección General de Agricultura, mientras que dentro de una delegación de Vox, con otros dirigentes de su partido, se reunirá ese día con el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

Al mismo tiempo, Ignacio Higuero ha dicho que se enfrentará al Ministerio para la Transición Ecológica, «para que modifique los planes de cuenca para que se puedan hacer las infraestructuras necesarias y el agua se reparta y nunca les falte». Además. «redactaremos los informes que nos requieran desde la Confederación Hidrográfica y nos enfrentaremos en Bruselas con las ecologistas dogmáticos radicales que nos niegan el pan y la sal y destruyen nuestro futuro».

Al mismo tiempo ha afirmado que ha habido «una artimaña maligna y dolosa con ánimo de engañar a los comuneros» de Tierras de Barros por parte del Gobierno regional de Vara cuando, por ejemplo, firmó el convenio de colaboración sin actualizar los costes del proyecto.

Desde el PSOE, Marisol Mateos le ha pedido al consejero encargado de los nuevos regadíos de la Junta que dimita por «incompetente» o que, si no lo hace, la presidenta del Gobierno regional lo cese por el mismo motivo. «Su comparecencia ha sido decepcionante. No se entera de nada. (...) No tiene ni idea. Es un indocumentado», le ha comentado la portavoz socialistas, para quien el proyecto no sale adelante porque «la señora Morán (consejera de Agricultura) no le interesa hacerlo. No quiere que le quite fondos del Plan de Desarrollo Rural para el regadío de Tierra de Barros».

Mateos ha subrayado que «es un escándalo» que el proyecto no esté ya licitado. «Mañana si quieren pueden hacerlo. No se necesita una declaración de impacto europea», ha expresado. A la vez, sobre las dudas de la Dirección General de Medio Ambiente sobre el proyecto, la diputada socialista ha replicado que una «propuesta (en la carta se dice que se tengan en cuenta sus preocupaciones) no es una respuesta negativa de la Comisión Europea» a este nuevo regadío. «El PSOE cumplió su parte de trabajo, que fue mucha. Hagan ustedes el suyo. A usted le viene muy grande estar ahí (en referencia a Higuero)», culminó Marisol Mateos.