La Junta propone una subida salarial de 420 euros al año a los docentes extremeños

Sin acuerdo entre la consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura y los sindicatos en la mesa técnica. Las posturas ... de administración y las fuerzas sindicales son muy distantes.

Por un lado, la consejera María Mercedes Vaquera ha propuesto a los representantes sindicales una subida salarial de 420 euros al año, de forma generalizada, para todo el cuerpo de maestros y profesores de los centros públicos de Extremadura. Este increemento serían unos 30 euros más al año.

En el otro lado de la mesa negociadora de la subida salarial, los sindicatos piden que el incremento sea de 4.900 euros año, es decir unos 350 euros más al mes.

La propuesta se ha tratado en el marco de la tercera mesa técnica con los sindicatos educativos para negociar una mejora salarial de los docentes extremeños y que ha estado encabezada por la propia consejera.

Mercedes Vaquera ha incluido en su propuesta empezar a negociar el reconocimiento y ejecución de la carrera profesional de los docentes extremeños, una reivindicación histórica tanto de los docentes como de los sindicatos educativos que les representan.

Vaquera ha lamentado la falta de acuerdo con los sindicatos que, con una postura muy alejada, «partían de una subida mínima de 4.900 euros al año de manera transversal para todos los docentes. Esta subida supone un incremento de más de 8 millones de euros al año en la partida de personal docente de la Consejería. Estamos hablando de 105 millones de euros más la Seguridad Social. Ese era el mínimo para empezar a hablar».

Calidad de trabajo

La Consejería de Educación cuenta este curso con 16.809 docentes en plantilla funcional. María Mercedes Vaquera ha recordado que son 916 docentes más respecto a la legislatura anterior. «Nosotros miramos también por su calidad de vida y su calidad en el trabajo», ha dicho para referirse a las diferentes mejoras que ha implementado la Junta de Extremadura en el último año y medio.

Entre esas medidas se encuentra la creación de 306 plazas más en la plantilla orgánica de los centros educativos y el aumento de las plantillas funcionales, la bajada de ratios, la reducción de las horas lectivas de los maestros de 25 a 23 y que los maestros ya no tengan que permanecer en los centros educativos por las tardes para supervisar las actividades complementarias.

«Tampoco tienen que hacerlo ya los profesores que pueden hacer reuniones y tutorías online. También la aprobación de una orden de permisos que mejora notablemente la anterior y que incorpora nuevos permisos. Estas medidas han supuesto una inversión adicional que ronda los 20 millones de euros», detalla la consejería.

«Además de facilitar la conciliación y las condiciones laborales de los docentes extremeños, estas medidas implementadas por la Junta de Extremadura han permitido generar más empleo docente en la Comunidad Autónoma», añade Educación.

«Rotundo rechazo»

Las organizaciones sindicales, PIDE, CSIF, ANPE, CC OO y UGTtras la reunión con la consejería ha mostrado su «sorpresa y rotundo rechazo ante la ínfima propuesta en las negociaciones con respecto a la homologación retributiva con el personal docente de las demás CC AA», han enfatizado en un comunicado conjunto. «Extremadura es la tercera por la cola y lleva casi 20 años sin revisar el acuerdo salarial», lamentan.

«Con dicha propuesta pasaríamos a ser los últimos a nivel nacional debido a los procesos de negociación en el resto de España», finalizan.

Negociación

Cabe recordar que consejería y sindicatos ya se reunieron el pasado 18 de diciembre para abordar un incremento en las retribuciones de los maestros y los profesores. Educación se comprometió a iniciar la negociación, la consejera Mercedes Vaquera aseguró que habría subida salarial, y las centrales suspendieron las movilizaciones que tenían ya convocadas para exigir un aumento que palíe la pérdida de poder adquisitivo que el colectivo ha ido acumulando en los últimos 19 años, cuando se hizo efectivo un aumento en sus nóminas de 150 euros al mes.

La reunión del 18 de diciembre frenó las protestas y fijó el 27 de enero como la fecha en la que iniciar la negociación propiamente dicha. Pero en ese primer encuentro el escenario ya había cambiado, la Junta había decidido retirar el proyecto de presupuestos para 2025, y la propuesta de aumento de la consejería nada tenía que ver con la reivindicada por los sindicatos.

«Los profesores no son los culpables de que no tengamos presupuestos, pero la situación es diferente ahora, no es lo mismo tenerlos que no», dijo Vaquera tras la primera reunión de la negociación, que se saldó sin acuerdo alguno.

Aun así, «somos conscientes de las diferencias salariales de los docentes de la región con respecto a los de otras comunidades autónomas y queremos mejorar su situación», mantuvo también la consejera después del encuentro con los sindicatos y al que asistieron la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, y el director general de Personal Docente, David Moreno.