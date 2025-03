Vaquera promete negociar desde enero la subida de sueldo de los docentes

La Junta subirá el sueldo a los docentes extremeños. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, atiende la petición de los cinco sindicatos del ... ámbito educativo –PIDE, ANPE, CSIF, UGT y CC OO– y se compromete a iniciar la negociación para ello el próximo 27 de enero.

«Hace 18 años que no se suben los sueldos a los docentes de la región, estamos por debajo de la media nacional, y este gobierno es sensible a la situación en la que se encuentran», expuso este miércoles la consejera. «Por eso vamos a trabajar por esta subida salarial con o sin presupuesto, aunque no será igual». De hecho, «en el borrador del presupuesto figura un incremento de 71 millones de euros solo para el personal docente», recordó, pero por el momento las cuentas regionales para el próximo año están en el aire.

En cualquier caso, Vaquera defendió la necesidad de mejorar los salarios de maestros y profesores e insistió en que el 27 de enero arrancará la negociación con las centrales sindicales para conseguir este objetivo, ya en una mesa técnica en la que se podrá determinar hasta dónde puede alcanzar esa subida, de qué manera se concretará y en qué plazo. «Hoy no hemos podido avanzar cantidades porque no sabemos donde estamos presupuestariamente», dijo.

Mercedes Vaquera realizó el anuncio de la subida y la negociación tras la reunión que en la mañana de este miércoles, junto a otros responsables de la Consejería de Educación, mantuvo con representantes de los cinco sindicatos en el ámbito docente extremeño. Una reunión «clara, directa y sincera», según la calificó la consejera, que llega después de la unión de las cinco centrales para reclamar de manera conjunta que se mejoren las condiciones laborales y se incremente los sueldos de maestros, profesores e inspectores en la región.

Acortar la brecha

El encuentro, de hecho, se produce un día después de que los presidentes de los cinco sindicatos ofrecieran una rueda de prensa para dar a conocer su acuerdo sobre las reivindicaciones retributivas que reclaman para lograr la equiparación salarial con el resto de comunidades y acortar la brecha que existe en la actualidad.

«Extremadura está en el furgón de cola en las retribuciones del profesorado respecto al resto de comunidades autónomas y no se produce una revisión de los complementos salariales desde hace 18 años, provocando el agravamiento de la brecha salarial intercomunitaria ya existente, cada vez más alejada con respecto a la media nacional», manifestaron las centrales en la rueda de prensa que ofrecieron el martes.

Este miércoles, tras la reunión con Vaquera, el portavoz de los sindicatos, el presidente de PIDE, José Manuel Chapado, expresó su satisfacción con lo acordado en el encuentro. «Estamos contentos con la reunión porque se va a negociar un incremento salarial que es preciso, porque en los últimos años el poder adquisitivo de los docentes extremeños ha descendido un 23%».

En la actualidad, concretó, «somos los terceros por la cola en el conjunto del país en maestros y profesores y los últimos en el caso de los inspectores». Según detalló, «diferencias en salarios que suponen más de 500 euros al mes con respecto a docentes del País Vasco y de 800 con los Ceuta, Melilla o Canarias». Y aclaró: «No queremos ser los mejores pagados del país, pero sí estar en la media nacional».

Cómo acortar las diferencias será lo que se negocie a partir de enero. «Quizás sea más fácil a través del complemento autonómico o remunerar la función tutorial», valoró Chapado. Pero el objetivo de los sindicatos, alcanzado el compromiso y fijada la fecha, es ahora que la negociación llegue a buen término en el menor tiempo posible.