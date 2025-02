10.660 niños extremeños comen gratis en sus colegios

Un total de 13.260 niños almuerzan en los comedores escolares que gestiona la Junta de Extremadura en la región, el 80% de los ... cuales tienen una beca completa de comedor, lo que supone que 10.660 familias no tienen que pagar por que sus hijos utilicen este servicio diariamente. Supone sin embargo aún un porcentaje bajo teniendo en cuenta el número total de alumnos de Infantil, Primaria y Especial de la región, 90.600, lo que sitúa en un 11,77% el porcentaje de alumnos becados, una cifra muy similar a la nacional, que se sitúa en un 11,2%.

Tal y como explica la Consejería de Educación son seis las empresas de catering con las que trabajan en los comedores de gestión propia: Serunion, Mediterránea de Cátering, Disán Alimentación, Cantueso Restauración, Descanso y Deporte, y UTE El Muro Caterplas. La duración de estos contratos tiene una duración de dos años prorrogables a otros dos más.

En el mes de julio, explica Educación, se mantuvo una reunión con las empresas adjudicatarias de los distintos contratos de comedores escolares para evaluar la situación de ejecución de los contratos en vigor. En la misma estas mostraron su preocupación «por la situación económica general, relacionada con la inflación, que supone una subida importante en los precios de las materias primas, que afectan a la viabilidad del contrato».

La Consejería estudia actualmente «las fórmulas adecuadas que la legislación de contratación pública nos pudiera ofrecer para actualizar los precios en vigor y adecuarlos a la situación económica actual».

Más allá de esto «se está trabajando en la elaboración de los nuevos pliegos, para proceder a la licitación de un nuevo contrato de servicio de comedores escolares, que se adapte en todos los aspectos a las nuevas exigencias del servicio».

Acerca de la demanda de los alumnos no becados, que son los que pagan por comer en los centros cuyo comedor gestiona la Junta no se detecta una disminución llamativa, no hay menos usuarios, «al bajar la incidencia del covid 19 y desaparecer las medidas implantadas en los centros educativos para hacer frente a la pandemia», explica la Junta.