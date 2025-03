La Junta aún no ha pagado a las familias el cheque guardería de 200 euros

Ha sido la medida educativa estrella de la Junta de Extremadura este año, pero la dificultad para gestionar los trámites y resolver la ayuda la ... están empañando. La Consejería de Educación acumula retrasos en la resolución del cheque guardería de 200 euros. De hecho, está incumpliendo el plazo que la propia Administración dio cuando anunció su convocatoria y, por el momento, ninguna familia ha cobrado el primer pago.

Se trata de las ayudas destinadas a sufragar los gastos de las cuotas que los extremeños pagan por escolarizar a sus hijos en el tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil (niños de dos a tres años) en centros docentes públicos y privados autorizados por la Consejería de Educación.

La Junta prometió este año darles hasta 200 euros mensuales y publicó su convocatoria en el DOE el pasado 10 de julio. En ese documento anunciaba que el plazo de resolución era de tres meses a contar desde ese momento, es decir, que el 10 de octubre debería haber dado a conocer el nombre de los beneficiarios. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido.

Han pasado más de dos meses y las familias aún no saben si su solicitud ha sido aceptada y, por tanto, desconocen si recibirán la ayuda o no. A los beneficiarios, en consecuencia, tampoco les han abonado el pago correspondiente al primer trimestre.

Hay que recordar que, según especificó la Junta en su convocatoria, esta ayuda se lleva a cabo mediante tres pagos por transferencia a la cuenta bancaria y previa justificación. En el primero, indicaron que se ingresaría las cuantías correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024.

Sin embargo, entre las familias hay incertidumbre porque no saben nada y apenas quedan diez días para que finalice el año.

Hace dos meses que las familias deberían saber si les conceden la ayuda pero aún no han recibido ninguna comunicación

Es más, según ha podido saber este diario, los equipos de dirección de los centros de Educación Infantil tuvieron que enviar a las delegaciones provinciales de Educación un documento con el nombre de sus alumnos y la cuantía que ya habían abonado, pero muchos de ellos lo hicieron el último día (el plazo acabó el 15 de noviembre para la justificación) porque hasta una jornada antes la Administración no les especificó a través de un correo electrónico de qué modo debían presentarlo.

Desde la Junta, a preguntas de este diario, dicen que «el proceso de tramitación de las ayudas finalizará en breve» y será una vez terminado cuando las delegaciones provinciales de Educación publicarán el listado de los beneficiarios. A continuación se procederá, según dicen, al abono correspondiente a la ayuda en las cuentas que facilitaron las familias en sus solicitudes.

No especifican fecha de publicación de los listados y tampoco del abono del primer pago, pese a que en noviembre la Junta indicó que lo harían antes de que acabara este 2024.

Sí apuntan que «desde la secretaría general de Educación se ha puesto el máximo interés en facilitar a las familias que puedan realizar las subsanaciones necesarias, tanto por escrito como por teléfono, y se ha sido flexible ofreciendo todas las posibilidades para cumplir con la documentación y que pudieran optar a las ayudas el máximo de beneficiarios posibles».

Pese a ello, hay que tener en cuenta que el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 10 de septiembre y de eso ya han pasado tres meses, aunque también han sido muchas las peticiones recibidas. En total, más de 2.500.

Quejas por los trámites

A estas ayudas convocadas por la Consejería de Educación, se suman las publicadas por la Secretaría de Igualdad, pero en ese caso el plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta mayo y, tanto los trámites como el abono de las cantidades económicas, lo hacen a las guarderías.

Y eso también ha provocado las críticas de los directores de estos negocios que, como ya contó este diario, se niegan a gestionar el papeleo del cheque de 200 euros en 2025.

Tanto es así que la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) se reunió con representantes de la Consejería de Educación y la secretaría de Igualdad para pedir que sus negocios no asuman la gestión del papeleo del 'cheque guardería' a partir de 2025.

La crítica llega desde los centros no educativos, conocidos como guarderías. No están acreditados por la Junta de Extremadura y, en su caso, la convocatoria de la ayuda compete a la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, que ha establecido que sean los propios negocios los que realicen el procedimiento. Ellos reciben unos fondos que deben descontar del precio de la matrícula, un modelo con el que no están de acuerdo y se niegan a llevarlo a cabo de esa forma. Exigen a la Junta que sean las familias las que reciban el dinero de forma directa y no a través de las guarderías.

Defienden que las guarderías están dispuestas a colaborar con la Administración para que esta ayuda sea efectiva, pero insisten en que las familias deben ser las que reciban el dinero sin intermediarios.

Precisamente, en ese encuentro representantes de la Junta de Extremadura, indicaron que tienen la intención de que las familias solicitantes empiecen a recibir el dinero en este mes de diciembre. Si embargo, también dejaron entrever que tenían mucho trabajo por delante.

El cheque guardería que gestiona Igualdad recibió 78 peticiones de centros en apenas dos meses. Estas solicitudes representan más de 800 plazas de niños de dos años.