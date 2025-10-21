La Junta modifica los límites de la ZEPA de Valdecañas y 'salva' al complejo de ocio

La Junta de Extremadura modificará la zona de especial protección para las aves (ZEPA) de Valdecañas, donde se encuentra el complejo Marina Isla de Valdecañas, ... afectado por resoluciones judiciales que obligan a su derribo.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado este martes el pronunciamiento favorable a la tramitación del proyecto de decreto por el que modifican los límites de once ZEPA, tras el análisis de 28, y se ajustan a las cotas de máximo llenado, ya que se trata de embalses, charcas y pantanos.

Según explica la Junta, esta norma tiene como objetivo la modificación de los límites de las ZEPA de los embalses de Arrocampo, Borbollón, Valdecañas, Valuengo, Horno-Tejero, el Complejo Lagunar Ejido Nuevo, la charca dehesa boyal Navalmoral, la charca La Torre y los pantanos de Alcántara, Brozas y Vegas Altas para mejorar su representación cartográfica.

«Se pretende subsanar los errores cartográficos cometidos en la delimitación inicial de aquellas ZEPA cuyos límites se definieron ajustándose a la descripción textual, siguiendo el trazado de las cotas de máximo llenado de embalses artificiales y lagunas naturales», explica.

En esos casos, cuando la descripción textual de los límites hacía referencia expresa a un nivel o a una cota máxima de llenado, la representación gráfica se hizo interpretando dichas cotas sobre la cartografía en papel disponible. «Los avances tecnológicos de las últimas décadas han puesto en evidencia los errores derivados de la cartografía original en papel, por lo que, para esta propuesta, el ajuste de límites se ha realizado a partir de modelos digitales del terreno generados mediante la tecnología LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging)», añade el Gobierno regional.

Esto ha permitido ajustar con mayor precisión los límites de espacios asociados a curvas de nivel, cotas o niveles de máxima capacidad de llenado, haciendo coincidir la descripción textual con la representación gráfica en formato digital. Según los planos que acompañan al proyecto de decreto, la urbanización Marina Isla de Valdecañas dejaría de estar dentro de la ZEPA.

Hay que recordar que a principios de octubre, el Tribunal Constitucional (TC) recahzó o el recurso de amparo presentado por las comunidades de propietarios contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de ordenar la demolición de Isla de Valdecañas, el complejo urbanístico de 134,5 hectáreas en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en la provincia de Cáceres.

El rechazo llegó sólo semanas después de que el Constitucional desestimara, también por unanimidad, el recurso que presentó la Junta de Extremadura contra la orden del TS de demolición.

Estas han sido las dos últimas resoluciones judiciales que afectan al resort de Valdecañas, objeto de un largo litigio promovido por los colectivos conservacionistas contra su construcción, y en los últimos años principalmente por Ecologistas en Acción. Adenex, por su parte, se retiró el proceso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura fallara mantener en pie las viviendas, el hotel y las instalaciones ya en uso, pero que se demoliera lo que quedó a medio construir y no se siguiera con con el conjunto del ptoyecto. El Supremo, sin embargo, ha fallado por el derribo total.

En cualquier caso, la Junta también considera que, con independencia de ese camino judicial, el complejo Isla de Valdecañas no debe ser demolido teniendo en cuenta que la Ley 2/2023, aprobada por la Asamblea de Extremadura, por la que se regulan determinados aspectos de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma, otorgó una nueva cobertura a la realidad de dichos espacios.