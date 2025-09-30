La Junta de Extremadura rechaza negociar la recuperación del impuesto de patrimonio

«Hay cuestiones que jamás vamos a aprobar». La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, señala de esa forma que el Gobierno regional ... llegará con líneas rojas a la negociación de los Presupuestos autonómicos para 2026. Entre ellas se encuentra el impuesto de patrimonio, que fue suprimido en 2023 y que el Ejecutivo extremeño no está dispuesto a recuperar.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, convocó este lunes a una reunión a los presidentes de los grupos parlamentarios para exponer las grandes líneas del proyecto de cuentas para el próximo año. Según expuso, los Presupuestos de 2026 pasarán de 8.600 millones de euros y pretenden continuar en la senda de crecimiento económico.

Pero el Gobierno regional no tiene mayoría en la Asamblea de Extremadura. Por ese motivo, emplazó a los grupos a llegar a un acuerdo para aprobar las cuentas y evitar que se prorroguen de nuevo las de 2024. En caso contrario, afirmó que convocará elecciones anticipadas.

De forma paralela, el PP ha solicitado la modificación del Reglamento de la Asamblea para que la nueva legislatura pueda durar cuatro años. Con la redacción vigente, sería necesario volver a votar en 2027, como está previsto en el ciclo actual.

Manzano ha insistido en que el Gobierno regional quiere contar con «los mejores presupuestos», para lo que iniciará con los grupos negociaciones cara a cara este jueves (en principio se anunció para el viernes pero se ha adelantado). La ronda comenzará con Unidas por Extremadura, tras lo que el equipo de la Consejería de Hacienda se reunirá con Vox y el PSOE, los dos partidos que tienen en su mano la aprobación de las cuentas.

El objetivo es llegar a un acuerdo, aunque hay cesiones que el PP no quiere asumir, como la recuperación del impuesto de patrimonio. Como ha indicado, aportaba poco más de 5 millones a unos presupuestos de más de 8.000 millones de euros y además generaba deslocalizaciones de contribuyentes, lo que supone una pérdida de ingresos por otros tributos.

La portavoz de la Junta ha defendido la reforma del Reglamento de la Asamblea, ya que pretende adecuarse al Estatuto de Autonomía, en el que se recoge que el Parlamento regional se elige por periodos de cuatro años. Sin embargo, no ha aclarado qué pasará si los grupos se oponen a esa modificación, que debe contar con un acuerdo de Pleno.

Gallardo no acepta «presiones ni chantajes»

El secretario general del PSOE extremeño y presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo (quien no acudió al encuentro del lunes con Guardiola), ha señalado que no permitirá «presiones ni chantajes».

Gallardo ha mostrado su indignación «ante una reunión sin contenido» y ha afirmado que las declaraciones posteriores de la presidenta extremeña «sólo constatan el fracaso de su gobierno».

«No puede reunir a los grupos políticos para trasladarles que si no hay presupuestos va a convocar elecciones y decirnos además que es una manera democrática de que hablen los extremeños», ha apuntado Gallardo, para quien lo ocurrido este lunes responde a directrices de Génova y Feijóo.

Para Gallardo todo estaba preparado, como pone de manifiesto que también se anunciase una propuesta de reforma del Reglamento de la Asamblea y apenas quince horas más tarde ya se haya registrado.

«Extremadura ha perdido autonomía, no puede decidir su propio destino porque está a los intereses de Feijóo, que utiliza la avanzadilla a comunidades como Extremadura para llegar a ser presidente del Gobierno», ha afirmado.

Para el secretario general de los socialistas extremeños, los ciudadanos de la región ya eligieron a sus representantes, dieron una mayoría al PSOE, que no pudo gobernar, «y ahora hay un gobierno que ha fracasado, tal y como constata este anuncio».

«Guardiola lo que tiene que hacer es negociar y no chantajear. Nosotros defenderemos los intereses de Extremadura y lo que sea bueno para esta tierra», ha añadido Gallardo tras recordar que el PSOE tendió la mano para la aprobación de los Presupuestos de 2025, pero el acuerdo con el PP se rompió a última hora. Un pacto en el que, por cierto, los socialistas no exigieron la recuperación del impuesto de patrimonio.