Reunión este lunes entre la presidenta de la Junta y los grupos parlamentarios sobre los Presupuestos de 2026. HOY

La Junta de Extremadura rechaza negociar la recuperación del impuesto de patrimonio

El secretario general del PSOE afirma que su partido no aceptará «presiones ni chantajes»

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:44

«Hay cuestiones que jamás vamos a aprobar». La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, señala de esa forma que el Gobierno regional ... llegará con líneas rojas a la negociación de los Presupuestos autonómicos para 2026. Entre ellas se encuentra el impuesto de patrimonio, que fue suprimido en 2023 y que el Ejecutivo extremeño no está dispuesto a recuperar.

