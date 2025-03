La Junta de Extremadura no tiene aún el dinero para hacer el centro de referencia de ELA

Extremadura contará con un centro de atención a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), de referencia nacional. Un equipamiento que el anterior Gobierno regional acordó ... con el Ministerio de Derechos Sociales, pero que a día de hoy carece de la financiación precisa para su ejecución. «Falta la firma del ministerio para poder disponer de ella e iniciar las actuaciones necesarias, la formalización de un convenio que se está exigiendo desde la Consejería de Salud», indica el departamento que dirige Sara García Espada.

Este centro de ELA se iba a ubicar, según el acuerdo alcanzado entre el anterior Ejecutivo regional y el ministerio, en el Centro de Alta Resolución (CAR) de Trujillo. Sin embargo, los nuevos responsables de la Consejería de Salud han decidido cambiar la ubicación del recurso y que se haga realidad en la residencia Cervantes de Cáceres. Según han explicado, porque la sede de Trujillo «no cumplía» con las necesidades planteadas por el Consorcio nacional con entidades de ELA (ConELA) que, entre otras razones, «carecía de áreas verdes y espacios de esparcimiento para los residentes».

El consorcio, por su parte, a través de un comunicado, no ha refrendado la versión de la Junta. En el mismo asegura que el proyecto de Trujillo «cumplía con los requerimientos para un centro de estas características». De hecho, ConELA ha mostrado su preocupación por que el cambio de ubicación ahora decidido «suponga un retraso o una cancelación definitiva del proyecto y que la financiación reservada a tal fin pueda perderse». En concreto, los 3,8 millones de euros que a priori aportaría el ministerio tras la firma de un convenio con la Junta que a día de hoy, como confirma Salud, sigue sin producirse.

«Desde el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aún no han contestado a las reiteradas solicitudes formuladas por la Consejería de Salud y Servicios Sociales para que se proceda a la rúbrica y transferencia de los créditos necesarios para poder licitar las actuaciones; entendemos que el Gobierno esté en funciones, pero es algo que debe desbloquearse para poder materializar cualquier licitación».

Frente a ConELA, la Consejería de Salud asegura que «se han mantenido reuniones con el consorcio y se está en contacto permanente con la asociación ELA de Extremadura y en ningún momento se nos ha manifestado disconformidad alguna con la ubicación».

Garantiza que los trabajos para habilitar el centro en la residencia Cervantes de Cáceres «avanzan a buen ritmo» y detalla que «el equipamiento necesario ya ha sido definido técnicamente, la ubicación elegida cumple plenamente con las características solicitadas por Consorcio de entidades de ELA, al contrario de lo que sucedía con el CAR de Trujillo, y la planta que se va a reformar en la residencia cacereña lleva varios años desocupada, así que lo que se hace es poner esa planta en servicio».

Sin proyecto

Una situación, resume Salud, que nada tiene que ver con la del CAR de Trujillo, «que no disponía de ningún proyecto redactado y supervisado, para poder comenzar obra alguna antes de finalizar el año, porque no se llegó a firmar el convenio con el ministerio, muy probablemente porque la ubicación pretendida no reunía las características necesarias».

Dice, además, que «en esta ubicación, previamente a poder licitar la redacción del proyecto, es preciso realizar un estudio estructural que determine si la estructura del actual edificio permite construir una planta más sobre la planta edificada, lo que conlleva dilatar los plazos enormemente». Pero, frente a esto, ConELA asegura que el centro en el CAR de Trujillo se habilitaría «en un ala de la planta baja sin utilizar y se podría reformar en un plazo corto, antes de pensar en construir un centro de nueva planta».

Salud insiste en que «la elección del Centro Residencial Cervantes no requiere realizar estudio estructural previo, pues la planta en la que se ubicaría ya está construida y solamente debe ser reformada», y que, en comparación con el CAR de Trujillo, además de áreas verdes y espacios de esparcimiento para los residentes, tendrá el doble de habitaciones adaptadas –30–, baños geriátricos, todas las dotaciones necesarias y estará a menos de 10 minutos del Hospital Universitario.