La Junta de Extremadura descarta recuperar el impuesto de patrimonio

La Junta de Extremadura no recuperará el impuesto de patrimonio, a pesar de que en la actualidad es la única comunidad autónoma que ... bonifica este gravamen al 100%.

Este impuesto fue suprimido en el año 2008 por una ley estatal. Pero el Gobierno central lo restableció, primero con carácter temporal para 2011 y 2012, tras lo que se prorrogó año a año, y finalmente de forma indefinida a partir de 2021.

Las comunidades autónomas han venido introduciendo distintas exenciones. En el caso de las gobernadas por el PP, como Madrid y Andalucía, se llegó a bonificar al 100%. Extremadura siguió ese mismo camino en el año 2023, tras la llegada a la Junta del Gobierno de coalición entre PP y Vox.

El Gobierno central del PSOE creó ese mismo año el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que grava el patrimonio superior a 3 millones de euros. Con ello quería contrarrestar el efecto de las citadas bonificaciones de las comunidades autónomas, especialmente las del PP.

Tras esto, las regiones que tenían una exención del 100% han recuperado el impuesto con el objetivo principal de que la recaudación que iba a las arcas estatales se quede en su comunidad. Gobiernos populares como los de Madrid y Andalucía han seguido esta línea, a la que este año se ha sumado La Rioja. Con ello, Extremadura es la única comunidad que mantiene la bonificación. Así lo destacó el informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral del Consejo General de Economistas del pasado mes de marzo, recogido entonces por HOY.

PSOE y Unidas por Extremadura han preguntado este viernes en la Comisión de Hacienda del Parlamento regional si la Junta plantea recuperar este impuesto y que la recaudación para grandes fortunas se quede en la región. La directora general de Tributos, Fátima Pablos, ha descartado esa medida.

El diputado socialista Jorge Amado ha señalado que «la injusta política fiscal» de Extremadura hace que la región sea la única comunidad en la que las grandes fortunas no tributan. Como ha recordado, el impuesto de patrimonio aportaba en la región unos 6 millones de euros al año hasta su supresión, lo que suponen 24 millones en la legislatura.

Para el Gobierno regional se trata de una cifra residual, ya que apenas aporta el 0,08% del Presupuesto autonómico. Pero para el PSOE representa una cantidad que podría servir para mejorar los servicios públicos o mejorar ayudas como las destinadas al sector turístico por los incendios de este verano, que apenas cuentan con una dotación de 300.000 euros.

Por su parte, José Antonio González, de Unidas por Extremadura, ha criticado la política de rebajas fiscales de la Junta de Extremadura, que también abarca a figuras como el impuesto sobre la renta (IRPF). En su opinión, «es ridículo» que una comunidad que demanda más recursos del sistema de financiación autonómica renuncie a recaudar por el impuesto de patrimonio y otros gravámenes.

«Con qué cara va Extremadura a pedir más recursos y solidaridad fiscal cuando hace este ejercicio de frivolidad», ha apuntado. Para González, el dinero que la Junta deja de recaudar podría servir para mejorar la sanidad, la atención a la dependencia y otros servicios públicos.

1,3 millones al año

«No vamos a entrar en guerras recaudatorias», ha replicado Fátima Pablos. De esa forma, la directora general de Tributos ha confirmado que los contribuyentes extremeños con un patrimonio de más de 3 millones de euros seguirán pagando a las arcas estatales y no a las autonómicas.

Pablos ha señalado además que recuperar el impuesto de patrimonio para las personas con más de 3 millones apenas aportaría 1,3 millones a la Administración regional, por lo que su impacto sería escaso.

Asimismo, ha señalado que hay que valorar todas las figuras tributarias y no sólo un impuesto en concreto y ha defendido la política fiscal del Gobierno regional, que tiene como objetivo retener población, atraer empresas y generar actividad económica. Para ello, se han revisado otras figuras, como el IRPF, lo que permitió rebajar la tarifa autonómica en 42 millones de euros al año, especialmente para clases medias y trabajadoras.

Pablos ha señalado que esta política está dando sus resultados y «ganamos recaudación en todas las figuras autonómicas», ya que se consigue ingresar más por un aumento de la actividad. Asimismo, ha incidido en que, tras años de pérdida poblacional, en el último ejercicio Extremadura consiguió ganar habitantes.