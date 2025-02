Extremadura no perderá fondos europeos del programa 2014-2020 pese a lo dicho al principio de legislatura

La Junta de Extremadura asegura que la región no perderá fondos europeos del programa 2014-2020 tras certificar 550 millones de euros en el último ... año para conseguir la financiación comunitaria.

La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Rosa Ramos, ha señalado esta jueves en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura que la comunidad autónoma ha logrado acreditar gasto por encima de lo asignado, un recurso habitual para que, en caso de que alguna operación no se considere elegible, no se pierda la aportación comunitaria. El periodo de certificación finalizó el pasado 15 de octubre.

Según ha explicado Ramos, en el caso del programa operativo del Fondo europeo de desarrollo regional (Feder), con una ayuda disponible de 840 millones de euros se han certificado 923 millones. En el Fondo Social Europeo (FSE), de 371 millones disponibles el gasto justificado llega a 402 millones. Y en el programa de Empleo Juvenil, con 69 millones en ayudas se ha llegado a 75 millones.

Además, 27 operaciones por importe de 85 millones de euros se han pasado al siguiente periodo, 2021-2027, ya que no se han podido ejecutar a tiempo.

Con ello consumen fondos del nuevo programa, pero esto permite que no se pierda la financiación comunitaria y que no haya que asumir ese gasto con fondos propios de la comunidad. Suele tratarse de grandes obras que no se han podido terminar y poner en uso.

La directora general no ha dudado en adjudicar el mérito de las cifras descritas a la labor realizada en el último año por el actual gobierno de la Junta.

Desde la llegada del Gobierno regional de PP y Vox, en verano de 2023, hasta el mes de diciembre se abonaron 157 millones de euros en actuaciones pendientes. Ese gasto debe verificarse después y presentarlo ante la Unión Europea para conseguir el reembolso correspondiente (85% en Feder y FSE). Esto permitió que desde agosto de 2023 hasta octubre de este año se hayan podido certificar 550 millones de euros, lo que ha llevado a superar el margen asignado de ayuda y por tanto garantizar, en principio, que no se perderá esa financiación comunitaria. La directora general ha señalado que aún quedan trabajos por realizar hasta el cierre definitivo del marco 2014-2020, lo que se producirá en febrero de 2026.

Sobre esto último, Ramos ha destacado que la comunidad ha llegado a un gasto no elegible de 305 millones de euros, una cifra que considera alarmante porque supone que la Junta de Extremadura debe asumir esas partidas con fondos propios. «Podrían haberse dedicado a otras necesidades», ha afirmado, por lo que aboga por mejorar los sistemas de control para evitar esa desviación en el nuevo periodo.

Por parte del Grupo Socialista, Isabel Gil Rosiña ha subrayado que finalmente no se perderán fondos europeos del periodo 2014-2020, a pesar de las reiteradas dudas mostradas por el Gobierno regional de María Guardiola al comienzo de la legislatura y sus críticas a la labor realizada por el Ejecutivo autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara.

Hay que recordar, en este sentido, que diversos miembros del ejecutivo regional alarmaron en sus comparecencias con la posiblidad de que la región perdiera fondos europeos, cuestión que al final no se ha cumplido. Rosiña ha sugerido que esas afirmaciones carecían de sentido porque hace un año otras comunidades autónomas también presentaban datos similares a los extremeños.

La diputada socialista ha incidido en una cuestión que la directora general ha pasado por alto en su comparecencia, la importancia que tuvo la pandemia en la paralización de la actividad y por tanto en la ejecución de los fondos europeos.